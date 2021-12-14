Мюллер отдал 15 ассистов за пол сезона в Бундеслиге – это рекорд

Полузащитник "Баварии" Томас Мюллер на 53 минуте матча со "Штутгартом" (5:0) отдал голевую передачу на Сержа Гнабри, тем самым оформив 15 результативных пасов до зимней паузы в Бундеслиге.

Статистика в Германии собирается с сезона 2004/2005 и больше передач за это время в первом круге чемпионата не отдавал никто, сообщает Opta.

В этом сезоне 32-летний немец провел за "Баварию" 25 матчей, забил 6 голов и отдал 17 голевых передач (ещё две в Кубке Германии).