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Мюллер отдал 15 ассистов за пол сезона в Бундеслиге – это рекорд

Германия
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Больше результативных передач за время сбора статистики в первом круге никто не отдавал

Мюллер отдал 15 ассистов за пол сезона в Бундеслиге – это рекорд

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

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Полузащитник "Баварии" Томас Мюллер на 53 минуте матча со "Штутгартом" (5:0) отдал голевую передачу на Сержа Гнабри, тем самым оформив 15 результативных пасов до зимней паузы в Бундеслиге.

Статистика в Германии собирается с сезона 2004/2005 и больше передач за это время в первом круге чемпионата не отдавал никто, сообщает Opta.

В этом сезоне 32-летний немец провел за "Баварию" 25 матчей, забил 6 голов и отдал 17 голевых передач (ещё две в Кубке Германии).

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В статье: Томас Мюллер Бавария (Мюнхен) Штутгарт (Германия)
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