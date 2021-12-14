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Мюллер отдал 15 ассистов за пол сезона в Бундеслиге – это рекорд
Больше результативных передач за время сбора статистики в первом круге никто не отдавал
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Полузащитник "Баварии" Томас Мюллер на 53 минуте матча со "Штутгартом" (5:0) отдал голевую передачу на Сержа Гнабри, тем самым оформив 15 результативных пасов до зимней паузы в Бундеслиге.
Статистика в Германии собирается с сезона 2004/2005 и больше передач за это время в первом круге чемпионата не отдавал никто, сообщает Opta.
В этом сезоне 32-летний немец провел за "Баварию" 25 матчей, забил 6 голов и отдал 17 голевых передач (ещё две в Кубке Германии).
12 - FC Bayern's Thomas Müller is the first player to assist 12 goals in the first half of a single Bundesliga season (since detailed data collection in 2004-05). Sense. #VFBFCB @esmuellert_ pic.twitter.com/B2ru0QoBnP— OptaFranz (@OptaFranz) December 14, 2021
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