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Новый рекорд Левандовского на худшем газоне Бундеслиги. Видео голов Штутгарт - Бавария 0:5

Германия
(1 голосов)

Поле чемпиону не помешало

Новый рекорд Левандовского на худшем газоне Бундеслиги. Видео голов Штутгарт - Бавария 0:5

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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Мюнхенская "Бавария" одержала очередную победу в немецком чемпионате, оторвавшись от дортмундской "Боруссии" уже на расстояние в девять очков. Новый успех с новыми рекордами случился в Штутгарте, где на далёком до отличного даже по меркам УПЛ газоне "рекордмайстер" легко одолел местный клуб. Не обошлось и без очередного рекорда Роберта Левандовского: в этой игре поляк забил 41-й и 42-й голы в 2021 году в Бундеслиге - это повторение рекорда легендарного "баварца" Герда Мюллера 1972 года. Установить новую планку Роберт сможет через неделю в последнем матче этого календарного года против "Вольфсбурга".

Бундеслига, 16-й тур
Штутгарт, "Мерседес-Бенц Арена"
"Штутгарт" – "Бавария" 0:5
Голы: Гнабри (40, 53, 74), Левандовски (69, 72)

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В статье: Бавария (Мюнхен) Штутгарт
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