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Коман пропустит заключительный матч Баварии в 2021 году

Германия
(2 голосов)

Полузащитник не сыграет из-за повреждения

Коман пропустит заключительный матч Баварии в 2021 году

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В матче 16-го тура немецкой Бундеслиги "Штутгарт" принимал "Баварию". Встреча прошла на стадионе "Мерседес-Бенц-Арена" в Штутгарте и завершилась победой гостей со счётом 5:0.

На 26-й минуте полузащитник мюнхенцев Кингсли Коман допустил потерю на своей половине поля, но затем почти сразу сумел вернуть мяч в борьбе с защитником противника. В ходе этого игрового эпизода француз получил повреждение задней поверхности правого бедра и был заменён на Лероя Сане.

Мюнхенская "Бавария" набрала 40 очков и занимает первое место в турнирной таблице немецкой Бундеслиги сезона-2021/2022.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Кингсли Коман
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