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Коман пропустит заключительный матч Баварии в 2021 году
Полузащитник не сыграет из-за повреждения
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В матче 16-го тура немецкой Бундеслиги "Штутгарт" принимал "Баварию". Встреча прошла на стадионе "Мерседес-Бенц-Арена" в Штутгарте и завершилась победой гостей со счётом 5:0.
На 26-й минуте полузащитник мюнхенцев Кингсли Коман допустил потерю на своей половине поля, но затем почти сразу сумел вернуть мяч в борьбе с защитником противника. В ходе этого игрового эпизода француз получил повреждение задней поверхности правого бедра и был заменён на Лероя Сане.
Мюнхенская "Бавария" набрала 40 очков и занимает первое место в турнирной таблице немецкой Бундеслиги сезона-2021/2022.
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