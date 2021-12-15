Боруссия М – Айнтрахт 2:3. Хюттер получил от бывшей команды

Бундеслига, 16-й тур

Менхенгладбах, "Боруссия Парк"

"Боруссия" М – "Айнтрахт" 2:3

Голы: Нойхаус 6, Бенсебаини 54 (пен) – Борре 45, Линдстрём 50, Камада 55

"Боруссия": Зоммер – Бенсебаини, Закария, Гинтер – Нетц (Беннетс, 89), Бенеш (Крамер, 65), Коне, Скалли (Херрман, 76) – Плеа, Нойхаус (Тюрам, 64) – Эмболо

"Айнтрахт": Трапп – Ндика, Хинтереггер, Тута – Костич, Соу (Ленц, 83), Якич (Роде, 28), да Кошта – Камада, Линдстрём (Баркок, 83) – Борре (Хасебе, 73)

Предупреждения: Коне 62, Эмболо 43 – Тута 39, Борре 42, да Кошта 72, Ленц 90+3

Удаление: Тута 70 (вторая жёлтая)

Ади Хюттер летом бросил "Айнтрахт" ради "Боруссии". В разгар борьбы за попадания в топ-4 тренер "орлов" согласовывал свой будущий переезд в Менхенгладбах, что само собой повлияло на итоговую неудачу. Теперь же сам Хюттер является одним из главных кандидатов на увольнение в Бундеслиге после поражения от экс-подопечных, ставшей третьей кряду в чемпионате.

В то время как "Айнтрахт" наконец сработались с Оливером Гласнером, научился играть без Андре Силвы и выдали 5 побед в 6 турах. Иронично, что Гласнер в отличии от соотечественника, перед тем как возглавить "орлов" добросовестно отработал в "Вольфсбурге" и вывел "волков" в ЛЧ.

Из-за дисквалификации капитана Ларса Штиндля Хюттер сегодня пошёл на эксперименты в центре поля. И именно они во многом предопределили игру. Плеймейкер Нойхаус пошёл выше в линию атаки, его место в центре поля занял легковесный Бенеш, а агрессивный Закария оказался в сердце обороны.

Решение по Нойхаусу оправдало себя уже на шестой минуте. Хозяева быстро вышли в атаку, Нетц здорово переключил на противоположный фланг одногодке Скалли, тот скинул Флориану, и Нойхаус неотразимо пробил в дальний угол. 1:0. До конца тайма БМ неплохо атаковал за счёт постоянных подключений своих вингбеков-вундеркиндов, а главное сдерживал гостей прессингом и заслуженно шёл бы на перерыв, ведя в счёте. Но Закария начал обыгрывать двоих у своих ворот, и принёс беду на свои ворота. Линдстрём и Борре быстро сочинили гол на двоих.

БМ по классике ужасно вошёл в игру и проиграл матч за 10 минут. От "Фрайбурга" получили 4 на старте первого тайма, а сегодня два на старте второй половины. Линдстрём к ассисту добавил ещё и гол после провала опорной зоны Гладбаха (приветствуем Бенеша) и очередной ошибки Закарии. На этот раз швейцарец зря выдвинулся за Борре, оставив зону для Камады за спиной. Закария был ужасен, но справедливости ради, его подставили. Между этими мячами вместился очередной точный пенальти от Бенсебаини.

Тута подарил "Боруссии" шанс отыграться, удалившись с поля на 70-й минуте. Но Гладбах так и не сумел ничего придумать в большинстве и заслуженно проиграл. 2:3. Гласнер так ещё и в еврокубки "Айнтрахт" заведёт, что выглядит чудом после провального старта.