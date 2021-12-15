Бундеслига. Дубля Шика снова не хватает для победы, Холанд не пускает Баварию в отрыв

В Бундеслиге едва не выдался абсолютно атипичный вечерок, даже по меркам мидвика. После завораживающей перестрелки Гладбаха и Франкфурта (2:3) все команды будто сговорились, и первые 80 минут параллельных матчей выдавали малорезультативный футбол, словно их все режиссировал Фабио Капелло, на дворе начало нулевых, а дело происходит в Серии А.

Сюжеты этих матчей к тому моменту словно писал какой-то на редкость ленивый сценарист. Три победы трёх фаворитов, забивают только главные бомбардиры команд, а для разнообразия "Унион" и "Фрайбург" играют по нулям. "Боруссия" вела 1:0 благодаря голу Холанда, "Лейпциг" 0:1 благодаря Андре Силве, один лишь Шик совсем от рук отбился и оформил на табло самый нелюбимый счёт Капелло – 2:0. Но что поделать, чех сейчас слишком хорош – 8 голов в 3 матчах.

Но тут на 80-й минуте Капелло прогоняют прочь, и наконец начинается немецкий футбольный хард-рок. Написанный на скорую руку, но всё равно драйвовый. Холанд кладёт второй, а потом за компанию забивает и его коллега Мален. 3:0. "Байер" пропускает два от "Хоффенхайма" в ответ и снова теряет очки. В прошлом туре тоже вели 2:0 после дубля Шика, но пропустили в ответ 5 от "Айнтрахта". Так что финальные 2:2 сегодня – это своего рода прогресс. Пропустил в ответ и "Лейпциг" – Калиджури положил пенальти на 86-й и принёс "Аугсбургу" один пункт. А что "Унион" с "Фрайбургом"? О них авторы всё-таки позабыли, вот они и закончили по нулям.

Бундеслига, 16-й тур

Дортмунд, "Сигнал Идуна Парк"

"Боруссия" – "Гройтер" 3:0

Голы: Холанд 33 (пен), 82, Мален (89)

Леверкузен, "БайАрена"

"Байер" – "Хоффенхайм" 2:2

Голы: Шик 37, 63 – Штиллер 80, Даббур 83

Удаление: Диаби 90+2

Аугсбург, "WWK Арена"

"Аугсбург" – "РБ Лейциг" 1:1

Гол: Калиджури 86 (пен) – Силва 19

Берлин, "Ан дер Альтен Фёрстерай"

"Унион" – "Фрайбург" 0:0