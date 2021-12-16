Холанд с дублем. Видео голов матча Боруссия Д - Гройтер 3:0

С тех пор, как Эрлинг Холанд вернулся на поле после травмы, он ни разу не завершал игру без результативного действия. В воротах "Вольфсбурга" и "Баварии" норвежец отличился по голу, "Бешикташу" забивал два, сделал ассист на ворота "Бохума", а "Гройтеру" оформил дубль. Эта победа позволила дортмундской "Боруссии" сохранить отставание от "Баварии" в шесть очков. Команда из Фюрта занимает безнадёжно последнее место.

Бундеслига, 16-й тур

Дортмунд, "Сигнал Идуна Парк"

"Боруссия" – "Гройтер" 3:0

Голы: Холанд 33 (пен), 82, Мален (89)