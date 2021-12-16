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Холанд с дублем. Видео голов матча Боруссия Д - Гройтер 3:0
Дортмундцы продолжают преследовать "Баварию"
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
С тех пор, как Эрлинг Холанд вернулся на поле после травмы, он ни разу не завершал игру без результативного действия. В воротах "Вольфсбурга" и "Баварии" норвежец отличился по голу, "Бешикташу" забивал два, сделал ассист на ворота "Бохума", а "Гройтеру" оформил дубль. Эта победа позволила дортмундской "Боруссии" сохранить отставание от "Баварии" в шесть очков. Команда из Фюрта занимает безнадёжно последнее место.
Бундеслига, 16-й тур
Дортмунд, "Сигнал Идуна Парк"
"Боруссия" – "Гройтер" 3:0
Голы: Холанд 33 (пен), 82, Мален (89)
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