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Холанд с дублем. Видео голов матча Боруссия Д - Гройтер 3:0

Германия
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Дортмундцы продолжают преследовать "Баварию"

Холанд с дублем. Видео голов матча Боруссия Д - Гройтер 3:0

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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С тех пор, как Эрлинг Холанд вернулся на поле после травмы, он ни разу не завершал игру без результативного действия. В воротах "Вольфсбурга" и "Баварии" норвежец отличился по голу, "Бешикташу" забивал два, сделал ассист на ворота "Бохума", а "Гройтеру" оформил дубль. Эта победа позволила дортмундской "Боруссии" сохранить отставание от "Баварии" в шесть очков. Команда из Фюрта занимает безнадёжно последнее место.

Бундеслига, 16-й тур
Дортмунд, "Сигнал Идуна Парк"
"Боруссия" – "Гройтер" 3:0
Голы: Холанд 33 (пен), 82, Мален (89)

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В статье: Боруссия (Дортмунд) Гройтер Фюрт (Фюрт)
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