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После футбола ушел в рестлинг. Сегодня юбилей у экс-голкипера сборной Германии

Германия
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Помните Тима?

После футбола ушел в рестлинг. Сегодня юбилей у экс-голкипера сборной Германии

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Тим Визе родился 17 декабря 1981-го (Бергиш-Гладбах, Северный Рейн-Вестфалия, ФРГ). Сегодня ему исполняется 40 лет. Тим – воспитанник "Байера". Визе играл на позиции вратаря, защищал цвета "Фортуны", "Кайзерслаутерна", "Вердера" и "Хоффенхайма", вызывался в сборную Германии (2008-2012). Бронзовый призер чемпионата мира 2010 года.

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После окончания футбольной карьеры Тим перешел в рестлинг. 15 ноября 2014 года впервые вышел на ринг, для фотосессии и поздравления зрителей. К марту 2015 года Визе набрал 129 килограммов и заявил, что его цель – 140 кг.

7 октября было официально объявлено, что дебютный матч Визе в WWE состоится осенью 2016 года на хаус-шоу в Мюнхене. 3 ноября Тим дебютировал в WWE, одержав победу.

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В статье: Тим Визе
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