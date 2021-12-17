Бундеслига, 17-й тур

Мюнхен, "Альянц Арена"

"Бавария" – "Вольфсбург" 4:0

Голы: Мюллер 7, Упамекано 57, Сане 59, Левандовски 87

"Бавария": Нойер – Дэвис (Ричардс, 80), Эрнандес (Ньянзу, 80), Упамекано, Павар (Тилман, 85) – Мусиала, Рока (Забитцер, 75) – Сане, Мюллер, Гнабри (Сарр, 80) – Левандовски

"Вольфсбург": Кастельс – Брукс, Борно, Лакруа – Герхардт, Арнольд, Вранкс (Мбабу, 87), Баку – Штеффен (Ф. Нмеча, 58), Вальдшмидт (Гилавоги, 72) – Вегорст

"Бавария" закончила первый круг 14-й победой в Бундеслиге, победив "Вольфсбург" на своём поле. "Волки" имели катастрофический показатель в шесть поражений кряду во всех турнирах, поэтому седьмое фиаско в Мюнхене было неминуемо. "Рекордмайстер" уходит на каникулы с как минимум 6-очковым отрывом, в то время как их соперники барахтаются на 12-й строчке.

Самую большую мотивацию на поле имел Роберт Левандовски, преследовавший очередной рекорд Герда Мюллера. В прошлой кампании поляк побил его рекорд результативности за сезон Бундеслиги (41 гол), а сегодня Роберт обогнал главного немецкого голеадора по голам в чемпионате за календарный год (43 мяча).

Впрочем, одного Мюллера Левандовски превзойти не удалось. А именно Томаса. Пока Левандовски с форвардом "волком" Вутом Вегорстом устроили конкурс на лучший промах матча, запоров по два явных голевых момента, раумдойтер обеспечил своей команде результат.

Томас поучаствовал в двух первых голах в матче. Оба мяча пришли с розыгрыша угловых, правда уже вторым темпом. Сначала Мюллер открыл счёт на старте матча, а после ассистировал на Упамекано. 13-й ассист за полсезона.

При комфортном счёте наконец разыгрались все остальные. Сане положил очередного красавца вслед за мячом Дайо. А в самой концовке Роберт таки нашёл свой мяч. Упамекано начал быструю атаку сумасшедшей передачей, Мусиала продлил на Левандовски, и тот с 6-й попытки наконец прошил Кастельса. 4:0.