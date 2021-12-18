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Калиниченко: Ну нет, ну какой в этом году Месси? Левандовский однозначно!
Еще один протестант результатов Золотого мяча
Фейсбук Баварії/Автор невідомий
Бывший игрок "Днепра", "Таврии", "Спартака" и национальной сборной Украины Максим Калиниченко после
“Ну нет, ну какой в этом году Месси? Левандовски однозначно!” – написал Калиниченко в Twitter.
Напомним, что Лионель опередил Роберта на 33 балла в голосовании за награду от France Football. В то же время поляк получил титул лучшего нападающего 2021 года.
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