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Калиниченко: Ну нет, ну какой в этом году Месси? Левандовский однозначно!

Германия
(2 голосов)

Еще один протестант результатов Золотого мяча

Калиниченко: Ну нет, ну какой в этом году Месси? Левандовский однозначно!

Фейсбук Баварії/Автор невідомий

Новина українською

Бывший игрок "Днепра", "Таврии", "Спартака" и национальной сборной Украины Максим Калиниченко после матча "Баварии" против "Вольфсбурга" снова подчеркнул, что Золотой мяч в этом году дали не тому футболисту:

“Ну нет, ну какой в ​​этом году Месси? Левандовски однозначно!” – написал Калиниченко в Twitter.

Напомним, что Лионель опередил Роберта на 33 балла в голосовании за награду от France Football. В то же время поляк получил титул лучшего нападающего 2021 года.

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В статье: Роберт Левандовский Лионель Месси Максим Калиниченко
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Комментарии (1)
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friday13 (Львів)
18.12.2021 в 10:18
say no to russism
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