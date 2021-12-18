Калиниченко: Ну нет, ну какой в этом году Месси? Левандовский однозначно!

Бывший игрок "Днепра", "Таврии", "Спартака" и национальной сборной Украины Максим Калиниченко после матча "Баварии" против "Вольфсбурга" снова подчеркнул, что Золотой мяч в этом году дали не тому футболисту:

“Ну нет, ну какой в ​​этом году Месси? Левандовски однозначно!” – написал Калиниченко в Twitter.

Напомним, что Лионель опередил Роберта на 33 балла в голосовании за награду от France Football. В то же время поляк получил титул лучшего нападающего 2021 года.