Нагельсманн: Я очень доволен нашим выступлением в первой половине сезона

Наставник "Баварии" Юлиан Нагельсманн поделился впечатлениями о выступлениях клуба в первой половине сезона и о победе над "Вольфсбургом" (4:0) в 17-м туре чемпионата Германии:

"Я очень доволен нашим выступлением в первой половине сезона. Непросто забивать так много голов против такой компактной защиты. Мы очень хорошо контролировали мяч и прессинговали еще лучше во втором тайме.

Ключевым элементом был контр-прессинг. Мы высоко забирали мяч и закрывали все пространства.

Упамекано забил гол, это отлично. Мы знаем, насколько важно иметь забивающих защитников, когда соперник сидит очень глубоко в обороне. Сегодня он был очень сосредоточен. В целом он проводит хороший сезон. Не нужно забывать, что он еще молод. Ему не 28 лет.

Я поздравил футболистов с отличной игрой и поблагодарил их за наши первые шесть месяцев вместе", - сказал тренер.