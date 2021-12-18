Бундеслига. Орлы взлетели в зону еврокубков, Тедеско провалился с Арминией

Бундеслига, 17-й тур

Франкфурт-на-Майне, "Дойче Банк Арена"

"Айнтрахт" – "Майнц" 1:0

Гол: Линдстрём 34

"Айнтрахт" забрал шестую победу в семи заключительных турах первого круга, благодаря чему "орлы" взлетели в зону Лиги Европы. Очередной жертвой команды Оливера Гласнера стал крепкий "Майнц". Ключевую роль в успехе вновь сыграла связка нападающих "Айнтрахта" Йеспер Линдстрём и Рафаэль Борре.

Датчанин и колумбиец 4 матча кряду отмечаются результативными действиями, но редко непосредственно помогают забить друг другу. Но сегодня случилось именно так. Разящая голевая контратака на 34-й минуте так и стала единственной результативной в матче, хотя "орлы" вполне могли претендовать и на больший перевес, если бы партнёры лучше распоряжались передачами от Линдстрёма.

Зинсхайм, "ПреЗеро Арена"

"Хоффенхайм" – "Боруссия" М 1:1

Голы: Акпогума 90+1 – Эмболо 35

"Боруссии" удалось избежать пятого поражения кряду, на выезде разделив очки с "Хоффенхаймом". В обоюдоостром матче на "Презеро Арена" "Хоффенхайм" мог рассчитывать на три с лишним гола, но героическая игра Яна Зоммера на линии позволила "жеребцам" сдерживать напор хозяев аж до 90+1 минуты.

Себастьян Хёнесс в отчаянии бросил центрбека Кевина Акппогуму в чужую штрафную на финальный навал, и эта смелая ставка наконец позволила пробить Зоммера. До этого Глабдах самоотверженно удерживал перевес, добытый Бреэлем Эмболо в первом тайме, но на три очка "Боруссия" сегодня точно не наиграла. 1:1.

Лейпциг, "Ред Булл Арена"

"РБ Лейпциг" – "Арминия" 0:2

Голы: Серра 57, Окугава 75

Удаление: Клос 70

Доменико Тедеско потерпел своё первое поражение с момента возвращения в Бундеслигу. Обидчиком 36-летнего наставника стала скромная "Арминия", решившая прибавить газу перед каникулами – 6 очков в последних двух турах оставляют Билефельд в зоне вылета, но отставание уже не кажется таким безнадёжным.

Тедеско посягнулся на святое, убрав из стартового состава Эмиля Форсберга. Без шведского связующего звена дуэт форвард Нкунку-Силва ожидаемо остался изолированным от остального стада "быков". На одних фланговых навесах от Анхелиньо и Хенрикса удалось создать лишь один достойный момент для Силва за 90 минут, в то время как гости атаковали редко, но убийственно.

Янни Серра выбрал идеальный момент для первого гола в Бундеслиге, отправив мяч в ворота Гулачи в контратаке на старте второй половины. Даже удаление Клоса не помогло "Лейпцигу" найти путей к воротам "Арминии". Вскоре Хайдара обрезался на своей половине и привёз второй мяч в свои ворота – японец Окугава безжалостен к подобным ошибкам.

Бохум, "Воновия Рурштадион"

"Бохум" – "Унион" 0:1

Гол: Крузе 16

"Унион" прекрасно знал, какая угроза исходит от "Бохума", ведь они сами были в их положении два года назад: дерзкий новичок с предельно вертикальным стилем игры даже по меркам Бундеслиги, забравшийся непозволительно высоко в таблице (11-е место).

"Бохум" был опасен и этим вечером, дав абсолютно равный бой оппоненту из зоны еврокубков. Другое дело, что у "несгибаемых" своего Макса Крузе нет. 33-летний ветеран забил единственный матч в поединке в дебюте встречи, после чего "Унион" перешёл на режим удержания и всё-таки выстоял.

Гройтер Фюрт, "Шпортпарк Ронхоф"

"Гройтер" – "Аугсбург" 0:0

"Гройтер" под конец первого круга стал наконец подавать признаки жизни. В позапрошлом туре команда Штефана Ляйтля взяла свою первую победу в кампании, шокировав "Унион" (1:0). А теперь в родных стенах удалось выстоять против "Аугсбурга".

Правда, с такой игрой о чудесном спасении "Гройтеру" мечтать не приходится. Хозяева один раз за игру пробили в створ ворот Гикевича, в то время как у владений его коллеги Саши Бурхерта было горячо. Но "Аугсбург" своими шансами не воспользовался.