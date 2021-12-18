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Герта – Боруссия Д 3:2. Рихтер вдохновил берлинцев на камбек
Веселая перестрелка на Олимпийском стадионе
Фото: Getty Images
Бундеслига, 17-й тур
Берлин, Олимпийский стадион
Герта – Боруссия Д 3:2
Голы: Бельфодиль 51, Рихтер 57, 69 – Брандт 31, Тиггес 83
Герта: Шволов – Миттельштадт, Торунарига, Штарк, Пекарик (Зеефейк, 55) – Аскасибар, Дарида (Тузар, 72) – Эккеленкамп (Зельке, 87), Рихтер (Гехтер, 72) – Маолида, Бельфодиль (Платтенхардт, 87)
Боруссия: Хитц – Шульц (Геррейру, 72), Понграчич, Витсель (Загаду, 72), Менье (Вольф, 72) – Дауд, Джан – Мален, Ройс (Азар, 58), Брандт (Тиггес, 81)– Холанд
Предупреждение: Понграчич 90+5
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