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Ватцке: Реал очень заинтересован в Холанде. Могу назвать еще 25 клубов
Спрос на норвежца очень большой
Гендиректор "Боруссии" Д Ханс-Йоахим Ватцке дал комментарий о будущем форварда Эрлинга Холанда:
"Куда бы я ни пошел, все говорят о Холанде. Я знаю, что "Реал" очень заинтересован в нем. Я мог бы назвать еще 25 клубов.
Может быть, он уйдет, а может и останется. Несколько дней назад у меня был хороший разговор с Райолой. Мы дружелюбно поговорили по телефону. У нас обязательно будет еще одна встреча в ближайшие несколько недель.
Основное внимание уделяется развитию Холанда. Как и в случае с Левандовским, я хотел бы однажды гордиться Эрлингом, когда тот выиграет Лигу чемпионов.
Лично я считаю, что для него будет хорошо оставаться в Бундеслиге подольше. Райола умный мужчина – он знает, что делает", – сказал Ватцке.
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