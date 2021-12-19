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Ватцке: Реал очень заинтересован в Холанде. Могу назвать еще 25 клубов

Германия
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Спрос на норвежца очень большой

Ватцке: Реал очень заинтересован в Холанде. Могу назвать еще 25 клубов

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Гендиректор "Боруссии" Д Ханс-Йоахим Ватцке дал комментарий о будущем форварда Эрлинга Холанда:

"Куда бы я ни пошел, все говорят о Холанде. Я знаю, что "Реал" очень заинтересован в нем. Я мог бы назвать еще 25 клубов.

Может быть, он уйдет, а может и останется. Несколько дней назад у меня был хороший разговор с Райолой. Мы дружелюбно поговорили по телефону. У нас обязательно будет еще одна встреча в ближайшие несколько недель.

Основное внимание уделяется развитию Холанда. Как и в случае с Левандовским, я хотел бы однажды гордиться Эрлингом, когда тот выиграет Лигу чемпионов.

Лично я считаю, что для него будет хорошо оставаться в Бундеслиге подольше. Райола умный мужчина – он знает, что делает", – сказал Ватцке.

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В статье: Боруссия (Дортмунд) Ханс-Йоахим Ватцке Реал (Мадрид) Эрлинг Холанд
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