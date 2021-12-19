Левандовский о ЗМ: Дуэль с Месси - большая честь для меня.

Нападающий мюнхенской "Баварии" Роберт Левандовский поделился мыслями насчет Золотого мяча 2021, который получил форвард "Пари Сен-Жермен" Лео Месси.

"Мы все знаем, что Месси – большое имя. Знаем, чего он добился. Я был горд, находясь с ним на вершине. Дуэль с Месси – большая честь для меня.

Решение о вручении "Золотого мяча" принимал не я. С одной стороны, я был горд, с другой – немного грустил, потому что в 2020 году награду отменили.