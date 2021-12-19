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Бундеслига. Фрайбург заткнул Шика и забрался в топ-3

Германия
(1 голосов)

Главная сенсация первого круга

Бундеслига. Фрайбург заткнул Шика и забрался в топ-3

Фото: Getty Images

Новина українською

Бундеслига, 17-й тур

Фрайбург, "Европа-Парк Штадион"

"Фрайбург" – "Байер" 2:1

Голы: Грифо 33 (пен), Шаде 84 – Арангис 45+1

"Фрайбург": Флеккен – Гюнтер, Н. Шлоттербек, Линхарт, Кюблер – Хефлер, Хаберер (Эггештайн, 80) – Чжон, Грифо (Демирович, 80), Шаллаи (Шаде, 46) – Хелер

"Байер": Градецки – Синкгравен (Баккер, 87), Та, Коссуну, Фримпонг – Демирбай (Сертдемир, 87), Арангис (Паласиос, 80), Андрих – Виртц, Адли (Паулиньо, 76) – Шик (Аларио, 75)

Предупреждения: Н. Шлоттербек 30, Хелер 85 – Фримпонг 32, Андрих 39, Коссуну 82

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В статье: Байер (Леверкузен) Фрайбург
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