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Бундеслига. Кельн дожал Штутгарт 

Германия
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И снова забивает Модест 

Бундеслига. Кельн дожал Штутгарт 

фото: imago images/Kirchner-Media

Володимир Зуєв Автор UA-Футбол
Новина українською

Чемпионат Германии, 17-й тур. Кельн, “РейнЭнергиШтадион”

“Кельн” – “Штутгарт” 1:0

Гол: Модест 89

“Кельн”: Швабе – Шмитц, Хюберс, Чихос (Килиан 86), Хектор – Озджан – Кайнц (Шиндлер 71), Дуда (Ут 57), Шауб (Хорн 57) – Андерссон (Тильманн 57), Модест

“Штутгарт”: Мюллер – Ито, Антон, Мавропанос – Кулибали (Фагир 90), Мангаля, Эндо, Фюрих (Штенцель 79) – Климович (Тидиби 72), Ферстер (Нарти 72) – Мармуш (Мвумпа 72)

Предупреждения: Кайнц 69, Хектор 86, Тильманн 90+3 – Мармуш 21

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В статье: Бундеслига Штутгарт Кёльн
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