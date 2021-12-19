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Бундеслига. Кельн дожал Штутгарт
И снова забивает Модест
фото: imago images/Kirchner-Media
Чемпионат Германии, 17-й тур. Кельн, “РейнЭнергиШтадион”
“Кельн” – “Штутгарт” 1:0
Гол: Модест 89
“Кельн”: Швабе – Шмитц, Хюберс, Чихос (Килиан 86), Хектор – Озджан – Кайнц (Шиндлер 71), Дуда (Ут 57), Шауб (Хорн 57) – Андерссон (Тильманн 57), Модест
“Штутгарт”: Мюллер – Ито, Антон, Мавропанос – Кулибали (Фагир 90), Мангаля, Эндо, Фюрих (Штенцель 79) – Климович (Тидиби 72), Ферстер (Нарти 72) – Мармуш (Мвумпа 72)
Предупреждения: Кайнц 69, Хектор 86, Тильманн 90+3 – Мармуш 21
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