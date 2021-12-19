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Президент Баварии: Не подпишем Холанда - у нас есть лучший нападающий в мире

Германия
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Хайнер хочет, чтобы Левандовский закончил карьеру в Мюнхене

Президент Баварии: Не подпишем Холанда - у нас есть лучший нападающий в мире

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

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Президент мюнхенской "Баварии" Герберт Хайнер заявил, что клуб не рассматривает трансфер нападающего дортмундской "Боруссии" Эрлинга Холанда.

– "Бавария" не подпишет Холанда. Потому что...

– Потому что у нас лучший нападающий в мире – Роберт Левандовский. Я убежден, что Левандовский все еще может играть на том же уровне в течение многих лет.

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Я был бы счастлив, если бы он завершил свою карьеру здесь, – рассказал Хайнер.

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В статье: Боруссия (Дортмунд) Бавария (Мюнхен) Герберт Хайнер
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Источник:
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