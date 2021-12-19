Президент Баварии: Не подпишем Холанда - у нас есть лучший нападающий в мире

Президент мюнхенской "Баварии" Герберт Хайнер заявил, что клуб не рассматривает трансфер нападающего дортмундской "Боруссии" Эрлинга Холанда.

– "Бавария" не подпишет Холанда. Потому что...

– Потому что у нас лучший нападающий в мире – Роберт Левандовский. Я убежден, что Левандовский все еще может играть на том же уровне в течение многих лет.

Я был бы счастлив, если бы он завершил свою карьеру здесь, – рассказал Хайнер.