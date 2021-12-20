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Беллингем: Сделал две прививки, плюс бустер. Не хочу передавать что-либо семье
Тем не менее, полузащитник считает, что вакцинация – личный выбор каждого
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Полузащитник дортмундской "Боруссии" Джуд Беллингем высказался о прививке от коронавиурса. "Я хочу, чтобы все были в безопасности, поэтому я бы, наверное, посоветовал им сделать это", – сказал он в интервью BBC.
"Я сделал две прививки. Плюс бустер, на всякий случай. Я не хочу передавать что-либо семье и самому пропускать матчи.
Не мне сидеть здесь и говорить, что все должны делать прививки, это личный выбор...
Конечно, я хочу, чтобы все были в безопасности, поэтому я бы, наверное, посоветовал им сделать это", – сказал 18-летний англичанин.
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