Беллингем: Сделал две прививки, плюс бустер. Не хочу передавать что-либо семье

Полузащитник дортмундской "Боруссии" Джуд Беллингем высказался о прививке от коронавиурса. "Я хочу, чтобы все были в безопасности, поэтому я бы, наверное, посоветовал им сделать это", – сказал он в интервью BBC.

"Я сделал две прививки. Плюс бустер, на всякий случай. Я не хочу передавать что-либо семье и самому пропускать матчи.

Не мне сидеть здесь и говорить, что все должны делать прививки, это личный выбор...

Конечно, я хочу, чтобы все были в безопасности, поэтому я бы, наверное, посоветовал им сделать это", – сказал 18-летний англичанин.