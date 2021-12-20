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Беллингем: Сделал две прививки, плюс бустер. Не хочу передавать что-либо семье

Германия
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Тем не менее, полузащитник считает, что вакцинация – личный выбор каждого

Беллингем: Сделал две прививки, плюс бустер. Не хочу передавать что-либо семье

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

Полузащитник дортмундской "Боруссии" Джуд Беллингем высказался о прививке от коронавиурса. "Я хочу, чтобы все были в безопасности, поэтому я бы, наверное, посоветовал им сделать это", – сказал он в интервью BBC.

"Я сделал две прививки. Плюс бустер, на всякий случай. Я не хочу передавать что-либо семье и самому пропускать матчи.

Не мне сидеть здесь и говорить, что все должны делать прививки, это личный выбор...

Конечно, я хочу, чтобы все были в безопасности, поэтому я бы, наверное, посоветовал им сделать это", – сказал 18-летний англичанин.

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В статье: Боруссия (Дортмунд) Сборная Англии Джуд Беллингем
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Источник:
bbc.com

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Комментарии (1)
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football_soccer (Украина)
20.12.2021 в 23:30
Вакцинированные все равно могут заболеть и передавать вирус другим. В том то и проблема, в том то и проблема. Уже даже в ВОЗ об этом прямо сказали, что Омикрон берет и вакцинированных и заболевшие заражают других, вне зависимости от количества вакцин , хоть 2 хоть 3
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