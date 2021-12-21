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Румменигге: Кьеза — отличный вариант для Баварии
Но подпишет ли с ним контракт немецкий клуб
archyde
Бывший председатель правления мюнхенской "Баварии" Карл-Хайнц Румменигге, который покинул свой пост в конце июня 2021 года, поделился мнением о нападающем туринского "Ювентуса" и сборной Италии Федерико Кьезе.
"Могу подтвердить, что Кьеза — великолепный футболист. Он всегда демонстрировал это в сборной Италии, в "Ювентусе" и "Фиорентине". Он — отличный вариант для "Баварии", — приводит слова Румменигге Bayern & Germany со ссылкой на RTV38.
В нынешнем сезоне 24-летний нападающий принял участие в 12 матчах чемпионата Италии, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.
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