Румменигге: Кьеза — отличный вариант для Баварии

Бывший председатель правления мюнхенской "Баварии" Карл-Хайнц Румменигге, который покинул свой пост в конце июня 2021 года, поделился мнением о нападающем туринского "Ювентуса" и сборной Италии Федерико Кьезе.

"Могу подтвердить, что Кьеза — великолепный футболист. Он всегда демонстрировал это в сборной Италии, в "Ювентусе" и "Фиорентине". Он — отличный вариант для "Баварии", — приводит слова Румменигге Bayern & Germany со ссылкой на RTV38.

В нынешнем сезоне 24-летний нападающий принял участие в 12 матчах чемпионата Италии, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.