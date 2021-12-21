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Боруссия хочет, чтобы Холанд остался в клубе до 2023 года

Германия
(1 голосов)

Это идеальный вариант для "Реала"

Боруссия хочет, чтобы Холанд остался в клубе до 2023 года

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

Дортмундская "Боруссия" хочет убедить нападающего Эрлинга Холанда остаться в клубе до 2023 года, сообщает AS.Такое развитие событий в "Реале" считают идеальным.

Несколько дней назад гендиректор "Дортмунда" Ханс-Йоахим Ватцке встретился с Мино Райолой, но это не помогло внести ясность в будущее норвежца. Руководство "Боруссии" планирует встретиться с самим игроком, чтобы прояснить ситуацию.

Клуб хочет, чтобы Холанд остался еще на год, хотя у "пчел" есть устная договоренность с Райолой о том, что летом 2022-го его клиента отпустят.

Чтобы убедить Эрлинга, ему готовы платить 14 млн евро в год. Если Холанд согласится на такие условия, то в его контракте пропишут отступные, в случае выплаты которых он сможет покинуть клуб.

В "Реале" такое развитие событий считают идеальным. В клубе считают, что Карим Бензема проведет еще один сезон на топ-уровне.

Кроме того, у клуба появилась бы возможность подготовить зарплатную ведомость к переходу Холанда, так как она резко увеличится после трансфера Килиана Мбаппе.

В этом сезоне Холанд провел 17 матчей за "Боруссию", забил 19 голов и отдал 9 результативные передач. Портал Transfermarkt оценивает норвежца в 150 миллионов евро.

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В статье: Боруссия (Дортмунд) Ханс-Йоахим Ватцке Реал (Мадрид) Мино Райола Эрлинг Холанд
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Источник:
as.com

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