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Виной тому - COVID-19. Матчи Бундеслиги будут проходить без зрителей

Германия
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Правительство Германии вводит новые ограничения

Виной тому - COVID-19. Матчи Бундеслиги будут проходить без зрителей

Фото: picture alliance / Geisler

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С 28 декабря все спортивные мероприятия в Германии будут проводиться при пустых трибунах. Причина — борьба с распространением омикрон-штамма СOVID-19. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц.

"Крупномасштабные межрегиональные мероприятия больше не должны проводиться с присутствием зрителей, особенно это касается футбольных матчей", – приводит слова политика издание Kicker.

Кроме того, по всей стране закроются, дискотеки, бары и ночные клубы.

Напомним, чемпионат Германии ушел на небольшой перерыв. Следующий тур национального первенства запланирован на 7 января.

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В статье: Бундеслига
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Источник:
Kicker

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