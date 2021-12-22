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Виной тому - COVID-19. Матчи Бундеслиги будут проходить без зрителей
Правительство Германии вводит новые ограничения
Фото: picture alliance / Geisler
С 28 декабря все спортивные мероприятия в Германии будут проводиться при пустых трибунах. Причина — борьба с распространением омикрон-штамма СOVID-19. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц.
"Крупномасштабные межрегиональные мероприятия больше не должны проводиться с присутствием зрителей, особенно это касается футбольных матчей", – приводит слова политика издание Kicker.
Кроме того, по всей стране закроются, дискотеки, бары и ночные клубы.
Напомним, чемпионат Германии ушел на небольшой перерыв. Следующий тур национального первенства запланирован на 7 января.
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