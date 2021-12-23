Боруссия хочет раньше срока вернуть Рейньера обратно в Реал

Полузащитник "Реала" Рейньер, ныне выступающий на паравах аренды за "Боруссию" Дортмунд, может раньше срока вернуться обратно в Мадрид, сообщает Marca, со ссылкой на Bild. "Сливочные" будут искать хавбеку клуб уже в Испании.

Сообщается, что "Боруссия" хочет избавиться от 19-летнего хавбека, чтобы увеличить зарплатную ведомость перед зимним трансферным окном.

Если это произойдет, "Боруссия" должна будет компенсировать "Реалу" часть зарплаты бразильца за этот год. Мадридский клуб будет искать для Рейньера новый клуб для аренды, но уже в Ла Лиге.

В этом сезоне 19-летний бразилец выходил на поле 11 раз. Это уже второй сезон Рейньера в составе "пчел". Transfermarkt оценивает его в 10 миллионов евро.