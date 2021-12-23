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Левандовский назвал шесть фаворитов текущего розыгрыша Лиги чемпионов
Мюнхенский клуб тоже в списке
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Нападающий "Баварии" и сборной Польши Роберт Левандовский назвал фаворитов текущего розыгрыша Лиги чемпионов.
"Мне кажется, что фаворитами текущего розыгрыша можно назвать "Ливерпуль", "Манчестер Сити", "ПСЖ", "Реал", "Челси" и нас. Первая игра плей-офф Лиги чемпионов состоится в феврале. К этому моменту ситуация может измениться, но сейчас названные мной 6 команд опережают остальных.
В какой игре я хотел бы забить в будущем? В финале Лиги чемпионов. А ещё хотел бы забить решающий гол за Польшу в каком-нибудь плей-офф чемпионата мира. Я мечтаю об этом", — цитирует Левандовского Twiiter Bayern & Germany.
Напомним, что в 1/8 финала Лиги чемпионов "Бавария" сыграет с "Ред Булл Зальцбург". Первый матч состоится 16 февраля в Австрии.
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