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Левандовский назвал шесть фаворитов текущего розыгрыша Лиги чемпионов

Германия
(1 голосов)

Мюнхенский клуб тоже в списке

Левандовский назвал шесть фаворитов текущего розыгрыша Лиги чемпионов

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

Нападающий "Баварии" и сборной Польши Роберт Левандовский назвал фаворитов текущего розыгрыша Лиги чемпионов.

"Мне кажется, что фаворитами текущего розыгрыша можно назвать "Ливерпуль", "Манчестер Сити", "ПСЖ", "Реал", "Челси" и нас. Первая игра плей-офф Лиги чемпионов состоится в феврале. К этому моменту ситуация может измениться, но сейчас названные мной 6 команд опережают остальных.

В какой игре я хотел бы забить в будущем? В финале Лиги чемпионов. А ещё хотел бы забить решающий гол за Польшу в каком-нибудь плей-офф чемпионата мира. Я мечтаю об этом", — цитирует Левандовского Twiiter Bayern & Germany.

Напомним, что в 1/8 финала Лиги чемпионов "Бавария" сыграет с "Ред Булл Зальцбург". Первый матч состоится 16 февраля в Австрии.

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В статье: Роберт Левандовский Бавария (Мюнхен)
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Источник:
Bayern & Germany

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Комментарии (2)
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Dr. House (Поділля)
23.12.2021 в 09:21
Ну вот в марте будет плей-офф Чемпионата мира с паРашей, можешь парочку положить)))
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FCZK-1922 (Кировоград)
23.12.2021 в 09:11
Вот бы Аякс им всем утер нос ..
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