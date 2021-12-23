Левандовский назвал шесть фаворитов текущего розыгрыша Лиги чемпионов

Нападающий "Баварии" и сборной Польши Роберт Левандовский назвал фаворитов текущего розыгрыша Лиги чемпионов.

"Мне кажется, что фаворитами текущего розыгрыша можно назвать "Ливерпуль", "Манчестер Сити", "ПСЖ", "Реал", "Челси" и нас. Первая игра плей-офф Лиги чемпионов состоится в феврале. К этому моменту ситуация может измениться, но сейчас названные мной 6 команд опережают остальных.

В какой игре я хотел бы забить в будущем? В финале Лиги чемпионов. А ещё хотел бы забить решающий гол за Польшу в каком-нибудь плей-офф чемпионата мира. Я мечтаю об этом", — цитирует Левандовского Twiiter Bayern & Germany.