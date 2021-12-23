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Боруссия рассматривает два варианта на замену Холанду
В случае продажи его летом
Фото: Аякс
Дортмундская "Боруссия" начала поиск форвардов, которые могли бы стать заменой Эрлингу Холанду в случае его продажи летом.
Как сообщает BVBBuzz со ссылкой на Bild, дортмунцам интересны лучший бомбардир "Аякса" Себастьян Аллер и лучший бомбардир "Байера" Патрик Шик. Отмечается, что покупка 27-летнего Аллера обойдется в 40 миллионов евро.
В нынешнем сезоне Аллер провел за "Аякс" 23 матча во всех турнирах, забил 20 голов и отдал шесть голевых передач. В активе 25-летнего Шика 16 забитых мячей и три результативные передачи в 18 поединках за "Байер".
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