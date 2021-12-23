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Боруссия рассматривает два варианта на замену Холанду

Германия
(1 голосов)

В случае продажи его летом

Боруссия рассматривает два варианта на замену Холанду

Фото: Аякс

Новина українською

Дортмундская "Боруссия" начала поиск форвардов, которые могли бы стать заменой Эрлингу Холанду в случае его продажи летом.

Как сообщает BVBBuzz со ссылкой на Bild, дортмунцам интересны лучший бомбардир "Аякса" Себастьян Аллер и лучший бомбардир "Байера" Патрик Шик. Отмечается, что покупка 27-летнего Аллера обойдется в 40 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Аллер провел за "Аякс" 23 матча во всех турнирах, забил 20 голов и отдал шесть голевых передач. В активе 25-летнего Шика 16 забитых мячей и три результативные передачи в 18 поединках за "Байер".

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В статье: Боруссия (Дортмунд) Аякс (Амстердам) Байер (Леверкузен) Себастьен Аллер Патрик Шик Эрлинг Холанд
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Источник:
bvbbuzz.com

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Комментарии (1)
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gabops
23.12.2021 в 10:48
Есть тема пацаны! Нашел месяц назад сайтик прогнозов , ну думаю 100% очередное шляпа... Через день любопытство взяло надомною верх и я все же решил взять на пробу. Первый вошел, второй, третий! Короче теперь жду выхода прогнозов больше чем зарплату. Если кому интересно че за сайт, вот --- vp tennis com(ввести в гугл) --- Я ведь сам попал на данный сайт так же по рекомендации какого то парня в комментариях, эх знать бы кто он, я бы его сейчас отблагодарил.
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royalstas (Вінниця)
23.12.2021 в 10:45
Так наче ж Адеємі мали купувати)
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