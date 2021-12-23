Стоимость Левандовского существенно упала - он дешевле Месси, но дороже Роналду

Известный портал Transfermarkt скорректировал условную стоимость игроков немецкой Бундеслиги. Больше всех потерял в цене лучший бомбардир чемпионата Роберт Левандовский – сейчас его оценивают в 50 млн евро, хотя до этого он оценивался в 60 млн.

Аналитики портала это объясняют так: «В 33 года одних только спортивных результатов недостаточно, чтобы полностью компенсировать влияние возраста на рынок. Поэтому мы скорректировали его рыночную стоимость в сторону понижения».

По версии Transfermarkt, дороже всего Левандовский стоил в 2018-м году – тогда его оценивали в 90 млн евро. Сейчас он один из самых дорогих среди футболистов, кому 32 или более лет. Роберт дешевле Месси на 10 млн, но на 5 миллионов дороже Криштианы Роналду. Четвертое место в условном рейтинге занимает одноклубник Левандовского Томас Мюллер – он также подешевел (на 5 миллионов), сейчас оценивается в 25 млн евро.

Добавим, что самый высокий прогресс в Бундеслиге продемонстрировал форвард «Байера» Патрик Шик. 25-летний чех проводит сильный сезон и пытается конкурировать с Левандовским за звание лучшего бомбардира Бундеслиги. После первой половины сезона у него 16 забитых голов. Это позволило Transfermarkt поднять стоимость Шика с 12 до 40 млн. евро.

Напомним, ранее Transfermarkt скорректировал стоимость футболистов УПЛ. Самым дорогим остается Виктор Цыганков, а Артем Довбык и Михаил Мудрик существенно прибавили в цене.