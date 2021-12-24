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Левандовский – игрок года по версии The Guardian. Месси второй, а Салах третий
Криштиану вообще восьмой
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Форвард "Баварии" и сборной Польши Роберт Левандовски второй год подряд стал лучшим футболистом года по версии The Guardian. Он оторвался от Месси более чем на 600 очков.
Рейтинг, включающий сотню лучших игроков 2021-го, был составлен по итогам голосования среди 219 экспертов, в число которых вошли 24 бывших футболиста (Хавьер Дзанетти, Эмре Белезоглу и иные экс-игроки).
Первая десятка выглядит следующим образом:
1. Роберт Левандовски ("Бавария") – 8481 очко;
2. Лионель Месси ("ПСЖ" / "Барселона") – 7830 очков;
3. Мохамед Салах ("Ливерпуль") – 7589 очков;
4. Карим Бензема ("Реал") – 7214 очков;
5. Жоржиньо ("Челси") – 6859 очков;
6. Килиан Мбаппе ("ПСЖ") – 6705 очков;
7. Эрлинг Холанд ("Боруссия Дортмунд") – 6696 очков;
8. Криштиану Роналду ("Манчестер Юнайтед" / "Ювентус") – 6277 очков;
9. Нголо Канте ("Челси") – 6181 очко;
10. Кевин де Брюйне ("Манчестер Сити") – 5965 очков.
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