Оливер Кан: Меня всегда поражает менталитет Баварии. Они просто разнесли Барселону

"Меня всегда поражает менталитет нашей команды. Давайте в качестве примера возьмем домашний матч против "Барселоны"(3:0). Раньше мы могли сказать: "Ой, да ладно, мы уже выиграли группу, можно расслабиться".

Но что сделали парни? Просто разнесли "Барселону", – заявил Кан.

Oliver Kahn: "I'm always amazed by the mentality of our team. Take the home game against Barcelona as an example. Before, we might have said: Oh come on, we're already group winners, we can relax today. But what the boys have done? They've simply blown Barcelona away" [@SZ]