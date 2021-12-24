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Оливер Кан: Меня всегда поражает менталитет Баварии. Они просто разнесли Барселону
Команда никогда не останавливается на достигнутом
Генеральный директор "Баварии" Оливер Кан высказался о достоинствах команды в Suddeutsche Zeitung. "Раньше мы могли сказать: "Ой, да ладно, мы уже выиграли группу, можно расслабиться"", – сказал он.
"Меня всегда поражает менталитет нашей команды. Давайте в качестве примера возьмем домашний матч против "Барселоны"(3:0). Раньше мы могли сказать: "Ой, да ладно, мы уже выиграли группу, можно расслабиться".
Но что сделали парни? Просто разнесли "Барселону", – заявил Кан.
Oliver Kahn: "I'm always amazed by the mentality of our team. Take the home game against Barcelona as an example. Before, we might have said: Oh come on, we're already group winners, we can relax today. But what the boys have done? They've simply blown Barcelona away" [@SZ]— Bayern & Germany (@iMiaSanMia) December 24, 2021
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