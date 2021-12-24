Оливер Кан: Меня всегда поражает менталитет Баварии. Они просто разнесли Барселону

Генеральный директор "Баварии" Оливер Кан высказался о достоинствах команды в Suddeutsche Zeitung. "Раньше мы могли сказать: "Ой, да ладно, мы уже выиграли группу, можно расслабиться"", – сказал он.

"Меня всегда поражает менталитет нашей команды. Давайте в качестве примера возьмем домашний матч против "Барселоны"(3:0). Раньше мы могли сказать: "Ой, да ладно, мы уже выиграли группу, можно расслабиться".

Но что сделали парни? Просто разнесли "Барселону", – заявил Кан.