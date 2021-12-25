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Бавария готова потратить 50 млн евро на вингера Лидса
Потенциальная замена Комана
фото - twitter.com/LUFC
Есть стереотип, что бразильцам трудно адаптироваться к английской Премьер-лиге. Однако Рафиня, который летом 2020 перешел из "Ренна" в "Лидс", явно об этом ничего не знает. Он стал одним из самых ярких игроков команды Марсело Бьелсы.
В нынешнем сезоне Рафинья принял участие в 16 матчах, в которых забил восемь голов. В общей сложности за "Лидс" в его активе 14 результативных ударов и 10 ассистов в 47 матчах в течение двух сезонов. Неудивительно, что он привлек внимание более статусных клубов. В частности, свой интерес задекларировала "Бавария".
Как сообщает TNT Sports, мюнхенцы рассматривают Рафинью в качестве замены Кингсли Коману, у которого скоро истекает контракт и пока стороны не пришли к согласию по его продлению. Сообщается, что "Бавария" готова выделить на этот трансфер 50 млн евро.
Добавим, что Рафинья уже регулярно вызывается в сборную Бразилии. На счету 25-летнего игрока два забитых мяча в пяти сыгранных поединках.
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