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Левандовский - лучший по оценкам WhoScored за 2021 год

Германия
Обновлено
(2 голосов)

У поляка самый высокий рейтинг

Левандовский - лучший по оценкам WhoScored за 2021 год

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

Портал WhoScored опубликовал ТОП-5 лучших игроков из 5 лучших лиг Европы за 2021 год.

Первое место в рейтинге у форварда мюнхенской "Баварии" Роберта Левандовского - 8,08.

В пятерку лучших также попали: Мохамед Салах – 7,89 ("Ливерпуль"), Килиан Мбаппе – 7,80 ("ПСЖ"), Карим Бензема – 7,75 ("Реал"), Хакан Чалханоглу – 7,48 ("Милан" / "Интер").

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В статье: Роберт Левандовский Карим Бензема Хакан Чалханоглу Мохамед Салах Килиан Мбаппе
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Источник:
WhoScored

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Комментарии (1)
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NORDOS
25.12.2021 в 19:28
а де володар золотого ділдо?
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