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Левандовский - лучший по оценкам WhoScored за 2021 год
У поляка самый высокий рейтинг
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Портал WhoScored опубликовал ТОП-5 лучших игроков из 5 лучших лиг Европы за 2021 год.
Первое место в рейтинге у форварда мюнхенской "Баварии" Роберта Левандовского - 8,08.
В пятерку лучших также попали: Мохамед Салах – 7,89 ("Ливерпуль"), Килиан Мбаппе – 7,80 ("ПСЖ"), Карим Бензема – 7,75 ("Реал"), Хакан Чалханоглу – 7,48 ("Милан" / "Интер").
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Источник:WhoScored
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25.12.2021 в 19:28
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