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Президент Боруссии: Нужно перестать смотреть на Баварию. Наша цель - выход в ЛЧ

Германия
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Раубалль считает, что сравнения неуместны - у клубов разная финансовая ситуация

Президент Боруссии: Нужно перестать смотреть на Баварию. Наша цель - выход в ЛЧ

Twitter Bayern & Germany

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Президент дортмундской "Боруссии" Райнхард Раубалль поделился мыслями насчет мюнхенской "Баварии".

"Нас уже слишком долго постоянно сравнивают с "Баварией". Это несправедливо по отношению к "Боруссии". В этом нет никакого смысла, если понять, как отличаются экономические ситуации клубов.

Нужно перестать постоянно смотреть на "Баварию". Выход в Лигу чемпионов был и остается нашей целью. Мы на правильном пути к ее достижению", – рассказал Раубалль.

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В статье: Боруссия (Дортмунд) Бавария (Мюнхен) Райнхард Раубалль
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Источник:
Twitter Bayern & Germany

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