Президент Боруссии: Нужно перестать смотреть на Баварию. Наша цель - выход в ЛЧ

Президент дортмундской "Боруссии" Райнхард Раубалль поделился мыслями насчет мюнхенской "Баварии".

"Нас уже слишком долго постоянно сравнивают с "Баварией". Это несправедливо по отношению к "Боруссии". В этом нет никакого смысла, если понять, как отличаются экономические ситуации клубов.

Нужно перестать постоянно смотреть на "Баварию". Выход в Лигу чемпионов был и остается нашей целью. Мы на правильном пути к ее достижению", – рассказал Раубалль.