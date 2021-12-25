Германия
Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Президент Боруссии: Нужно перестать смотреть на Баварию. Наша цель - выход в ЛЧ
Раубалль считает, что сравнения неуместны - у клубов разная финансовая ситуация
Twitter Bayern & Germany
Президент дортмундской "Боруссии" Райнхард Раубалль поделился мыслями насчет мюнхенской "Баварии".
"Нас уже слишком долго постоянно сравнивают с "Баварией". Это несправедливо по отношению к "Боруссии". В этом нет никакого смысла, если понять, как отличаются экономические ситуации клубов.
Нужно перестать постоянно смотреть на "Баварию". Выход в Лигу чемпионов был и остается нашей целью. Мы на правильном пути к ее достижению", – рассказал Раубалль.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:Twitter Bayern & Germany
Популярное сейчас
- Манчестер Сити продаст четырех игроков ради подписания Холанда
- Минай может отказаться от подписания Шарана
- Liverpool Echo: Бенитес может сразу бросить Миколенко в горнило АПЛ
- Манчестер Сити готов выплатить отступные за Холанда - СМИ
- Мальдивы? Не слышали! Бущан с Федецкий и экс-динамовцами отправился за зимнюю охоту. ФОТО
- Даша Савина хвастается идеальной фигурой в купальнике на Мальдивах. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
загрузка...