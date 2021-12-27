Сборная мира-2021. Версия UA-Футбол.  Атакующий полузащитник

Самый титулованный немецкий футболист в истории, чемпион мира, двухкратный победитель ЛЧ и персональный каратель "Барселоны". За плечами Мюллера уже великая карьера, но в свои 32 года Томас лишь вышел на свой игровой пик. Их связка с Робертом Левандовски должна была принести последнему "Золотой мяч" в этом году, и если бы так произошло, то поляк был бы обязан распилить его пополам с Томасом.

Однако Мюллер больше, чем подносчик снарядов для Леванголски и великий чемпион. Это феноменальный игрок, который сам придумал себя, свою роль на поле, обогатив футбольный мир идей и задал кардинально новый взгляд на свою позицию на поле. "Десятки" не вымерли, они превратились в Томаса Мюллера. Присмотритесь внимательнее на Хавертца и Виртца. У Мюллера уже есть футбольные дети.

Десятка всегда был самым самым сакральной цифрой для футбола. Марадона, Роналдиньо, Иньеста, Тотти, Баджо – почти все величайшие творцы в истории выступали на этой позиции. "Десятки" превращали игру в искусство и делали разницу на поле. Романтик Арсен Венгер коллекционировал различных Сесков и ставил их на все возможные позиции на поле, в то время как прагматик Жозе брал золото АПЛ с тем же Фабрегасом в опорной зоне. Но за короткий срок классические №10 таинственным образом оказались на грани исчезновения, а немногочисленные оставшиеся особо оказались просто невостребованными. Спросите у Фила Коутиньо или Хуана Маты.

Но лучше всего этот переход отображает многолетний партнёр Мюллера по сборной Германии и персональный любимец Венгера Месут Озил. В одной углу ринга – Месут с идеальным первый касанием и последней передачей. Всё в его действиях отдаёт изяществом и элегантностью, начиная манерой бега и заканчивая длиной ресниц. В другом углу ринга – несуразный Томас, человек с посредственной техникой и скоростными данными. Ваша эволюционная ставка? Правильно, Мюллер.

Мюллеру, в отличии от всех его великих предшественников, даже не нужен мяч для того, чтобы творить свою магию. Ему нужен лишь небольшой зазор пространства в обороне соперника. 10 лет назад в интервью SZ.de Мюллер, объясняя своя амплуа, назвал себя раумдойтером (интерпретатором пространства). Главная сила Томаса – его движение. Мюллер может ворваться в пустую зону в штрафной и создать момент из ничего, а может просто стянуть на себя соперников и создать пространство для партнёра, поучаствовав в голе даже не касаясь мяча.

Не менее полезен Мюллер и в черновой работе. В отличии от Озила, всегда сторонившегося оборонительных обязанностей, Мюллер первым идёт в отбор. Раумдойтер и руководит организацией прессинга, командуя партнёрами, но и добросовестно отрабатывает вместе с ними.

На старте карьеры Томас заявил о себе в первую очередь как о голеадоре. На памятном ЧМ-2010 20-летний Мюллер, до этого имевший две неполные игры в составе "бундестим", забрал приз лучшего молодого игрока и Золотую бутсу с невероятными 5 голами. При Гвардиоле наш герой всегда больше забивал, чем отдавал. К примеру, прощальный сезон Пепа Томас отметил своими 20 голами в Бундеслиге при всего 5 ассистах.

Но Ханси Флику удалось раскрыть в Мюллере его, пожалуй, главный талант – плеймейкерский. Первый неполный сезон при Флике был завершён с рекордным показателем в 21 результативную передачу, а год спустя – с 19. Нагельсманн немного изменил роли в атаке, дал больше свободы вингерам и Сане в частности, и первые недели нового сезона Мюллер немного буксовал. Опасения быстро развеялись – сейчас наш герой вновь возглавляет гонку ассистентов с 13 такими пасами всего за круг чемпионата Германии. Можно смело замахнуться и на 25+. А ведь не так давно Нико Ковач и Йоахим Лёв едва не похоронили его карьеру сначала в сборной, а потом и в клубе.

В прошлом сезоне "Бавария" выиграла только Бундеслигу, ставшей для Томаса 10-й в карьере. Учитывая, что на зиму мюнхенцы ушли с 9-очковым отрывом от дортмундской "Боруссии", весной стоит ждать рекордной 11-й медали чемпиона Германии. Это вдобавок к успехам в составе "бундестим". С момента назначения Ханси Флика в сборной у Томаса 3+3 в 4 матчах отбора – на фоне нулей летом после неожиданного вызова на Евро.

Но самое ценное в Томасе – его personality. Мюллер вещает без перерыва, как на поле, так и за его пределами. Недаром в клубе его прозвали Радио. Мюллер не боится публично и по делу критиковать Гвардиолу, дерзко, но здраво рассуждает о проблемах нынешней "Барселоны", бранит всех за отобранный у Левандовски Золотой мяч. А ещё без конца шутит, порой настолько плохо, что даже хорошо. Тут и легендарные "Леванголски", и нелепые танцы с лошадьми и издёвки над гигантским Зюле. Всё это вдобавок к его взмахи кулакамии вверх после гола – во всё мире только Нголо Канте празднует забитые мячи более нелепо.

Альтернатива: Кевин Де Брюйне

"Бавария" всерьёз вела Де Брюйне в 2014-15 годах, но тот не захотел стать сменщиком для Мюллера. В нашей сборной TM13 тоже виртуально усадил КДБ на лавку, хотя они оба слишком уникальны и хороши для каких-либо сравнений. Год назад Де Брюйне показывал, вероятно, самый сильный футбол среди всех игроков в топ-лигах. Но проигранный финал "Сити" в Лиги Чемпионов, невзрачное выступление Бельгии на Евро и незначительная регрессия к среднему по шкале собственной гениальности не позволили Кевину получить место в нашем старте.

Травма лодыжки и коронавирус немного смазали новый сезон для Де Брюйне, но общая картина за последние 365 дней больше напоминает показатели претендента на ЗМ, чем лавочника в символичных сборных. Среди всех центральных полузащитников Европы Кевин входит в один процент лучших игроков по голам, ожидаемым голам, ожидаемым ассистам, предударным действиям, касаниям в штрафной и принятым продвигающим передачам в пересчёте на 90 минут. Вот бы ему ещё Мюллера в партнёры.