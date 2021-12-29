Сборная мира-2021. Версия UA-Футбол. Нападающий

В плане определения лучших, в том числе и игроков символической сборной, 2021-й год был одним из сложнейших. Немногие выступили мощно на всех фронтах, контраст между достижениями и показателями одного и того же игрока в различных турнирах нередко был огромным. Честно признаюсь, я выбрал в сборную лишь двух игроков из тех, которые в итоге в нее вошли. Жоржиньо. И Роберта Левандовски. Последний, в отличие от первого, ни один из крупных турниров не выиграл. Но в его месте в сборной сомнений никаких не было.

Можно, конечно, побыть и прокурором, обвинителем ангела. Заявить, что в Лиге Чемпионов команда Роберта вылетела еще в четвертьфинале. А в Германии не сумела оформить Золотой Дубль, вылетев из Кубка от команды из Бундеслиги 2. Что его сборная традиционно провалилась на крупном турнире, на Евро набрав лишь одно очко в группе с Испанией, Швецией и Словакией. А в Отборочном турнире на Чемпионат Мира заняла лишь свое "законное" второе место позади Англии и перед Венгрией, Албанией, Андоррой и Сан-Марино.

Впрочем, все эти неудачи как раз и подчеркивают важность Леванголски. На Евро он сделал свое дело, забил три мяча. В матчах против Англии и Венгрии, поражения в которых и лишили "Кадру" первого места в Отборе на ЧМ, не играл. А в остальных восьми забил восемь мячей и отдал четыре ассиста. В матче Кубка Германии против "Гольштайна" вышел лишь на замену. В обоих матчах четвертьфинала ЛЧ против "Пари Сен-Жермен" также не играл, из-за травмы, и без него "Бавария" дико запорола просто невообразимую кучу моментов.

Ну а в тех матчах, в которых играл, он был просто великолепен и побил множество рекордов. Главные из них - рекорды Герда Мюллера в Бундеслиге 1972-го года, абсолютно всеми в Германии считавшиеся вечными. 41 гол за сезон, 43 за календарный год. Также Левандовски установил рекордную серию матчей лиги с забитыми на всех полях и дома, стал лучшим в ее истории по голам в гостях (120). Вышел на второе место в таблице бомбардиров Бундеслиги всех времен с 296-ю голами. До того же Мюллера 69. Не так много по меркам Роберта.

В Лиге Чемпионов он теперь третий бомбардир с 82-мя голами. Причем в восьми матчах в этом году забил 11. Если же считать все турниры клубов и сборных в 2021-ом году, в них забиты 69 мячей. В 69-ти матчах. В последний раз столько удавалось забить Криштиану Роналду в 2013-ом году. Ровно столько. И с тех пор более 55-ти не забивал никто.

Конкретно в сезоне 2021/22 прежде всего благодаря его 19-ти голам "Бавария" установила рекорд Бундеслиги всех времен по забитым в первом круге - 56. А его трио с Гнабри и Томасом Мюллером - наиболее продуктивное в лигах Топ-5.

Конечно, восхищают в Роберте не только цифры. А даже прежде всего путь к ним. Он вывел искусство забивания голов на новый уровень. Вроде бы он лишь форвард штрафной площадки, 26 из 28-ми голов в лиге и Лиге Чемпионов в нынешнем сезоне забил оттуда. Вроде бы 15 из 19-ти голов в Бундеслиге в нынешнем сезоне забил правой ногой. Но на самом деле он умеет все. И главное - умеет оценить, определить и вывести себя в оптимальную, наиболее удобную для себя ситуацию. Движением без мяча и с ним, вдоль и поперек поля.



Он и прокрадывается за спиной защитника и проталкивает в ворота. Он и получает пас вразрез, избегая офсайда. Он и продавливает защитника, он побеждает в воздушных дуэлях. Он отдает пасы вразрез, раскручивает контратаки, ассистирует навесом с фланга. И подсекает над вратарем, как против "Бенфики" в ноябре и "Штутгарта" в декабре. И забивает акробатическим ударом. Как против менхенгладбахской "Боруссии" в мае. И не просто акробатическим, а через себя. Как в Киеве в ноябре.

Он закручивает в "девятку" с угла штрафной. Как против Швеции на Евро. Забивает с разворота, после своего же перехвата в штрафной соперника. Он реализует штрафной удар, закручивая в угол, как против "Униона" в октябре. Он ассистирует пяткой, как против той же "Бенфики". И забивает пяткой, как против "Байера" в октябре.

Много голов в уходящем году он забил с пары метров, легко замыкая. Много и после ошибок соперника. "Мусорных" голов. Его удары почти всегда идут в нижний угол и далеко не всегда впритирку ко штанге. Нередко они даже выглядят неуклюжими. Он любит пробивать с отскоком от газона и даже часто кажется, что всеми силами сдерживает себя от ударов в верхний угол. Таких голов в 2021-ом году почти не было. Но как раз в этом и секрет. Он ищет простоту, надежность. И всем сказанным в этом абзаце очень похож на Герда Мюллера.

За ударами под стойку вратарь просто тянется во весь рост, что легче сделать. Против ударов не впритирку киперу тяжелее сгруппироваться. Также ему тяжелее увидеть стелющийся удар в нижний угол. Все это Роберт отлично понимает. На ударной позиции он не лупит залихватски, как большинство, а наоборот - группируется в кулак, даже будто бы становится меньше ростом. И он не смотрит ни на вратаря, ни на ворота. Он отлично знает, куда хочет послать мяч. Нога, мяч и тропинка за линию ворот - вот и все, что он видит.

Он будто выдерживает паузу перед ударом. Будто набирает воздух, а с ударом выдыхает. Так учат стрелять. Набрать немного воздуха, задержать на мгновение, и на спокойном выдохе мягко, плавно нажать на курок.

Также следует отметить, что Роберт стал более злым, более прямым, более открытым. Он уже не тихий хороший мальчик. Разочарование от неполучения двух последних Золотых Мячей он высказывал открыто, прямо и довольно зло. Слова в адрес Лионеля Месси "надеюсь, что его заявление о том, что я заслужил Золотой Мяч в 2020-ом году, было прямым и серьезным, а не просто пустыми словами" были восприняты как атака на аргентинца. Поляк заявил позже, что это вовсе не так. Но это возвышение голоса открывает новую грань Левандовски.

Злость, разочарование, даже ненависть в разумных дозах полезны, добавляют мотивации, повышают цели. Этого Роберту несколько не хватало. Теперь хватает.

Останавливаться он не собирается. В 33 года он на пике карьеры. Во многом благодаря образу жизни, отношению к работе. А в этом одну из главных ролей играет супруга. Анна - трехкратная медалистка Чемпионатов Мира по карате, дипломированный диетолог, гуру фитнесса с 1.6 миллиона подписчиков в Instagram, автор трех книг о фитнессе и здоровом питании. Роберт не зря часто благодарит ее за огромную помощь в плане образа жизни и психологии. По влиянию супруги на карьеру Топ-игрока вряд ли кто-то приближается к ней.



Чета Левандовских отказалась от коровьего и соевого молока, почти отказалась от глютена, жиров и сахара. Остались рыба, свежее мясо, спагетти с овощами, соки, каши, иногда оладьи. Они постоянно работают в тренажерном зале, занимаются карате и кикбоксингом вместе. Кроме этого, Роберт рассказывал, что работает с психологами над концентрацией. И даже с "тренером по сну". "Например, мы с ним решили, что я должен спать в абсолютно темной комнате. И желательно на левой стороне, поскольку я правша".

Партнер по дортмундской "Боруссии" Нури Шахин рассказывал: "У него просто невероятное тело, чистые мускулы. Это поражало всех игроков". А не менее пораженный Хосеп Гвардиола называл его "наиболее профессиональным игроком из всех, кого я встречал. Он думает о правильном питании, сне и тренировках 24 часа в сутки".

Первая Европейская Золотая Бутса в карьере, победы в Бундеслиге и Суперкубке Германии, в Клубном Чемпионате Мира со званием лучшего игрока турнира, россыпь рекордов и индивидуальных призов - таким был 2021-ый год для Левандовски. А Золотой Мяч? Редактор журнала Soccer America Пол Кеннеди сообщил месяц назад, что France Football при выборе лауреатов этого ежегодного приза требует учитывать всю предыдущую карьеру футболиста, а также его "талант и порядочность". К призу с такими критериями трудно относиться серьезно.

Да и погоню за Ballon D'Or Роберт несомненно продолжит в 2022-ом году.

Запасной: Эрлинг Холанд ("Боруссия" Дортмунд, Норвегия)

Следующий Левандовски. По хладнокровию перед воротами, эффективности, поиску простого и чистого удара похож больше, чем кто-либо другой. По футбольному пути также. Игра в стране, граничащей с Германией, затем Дортмунд. Даже опережает по графику. В 21-летнем возрасте Роберт еще играл в Польше, а Эрлинг уже второй сезон феерит в Бундеслиге. В нынешнем сезоне по голам за минуту времени и по процентам удачных ударов опережая поляка. 49 голов норвежца за год при нескольких докучливых травмах - сильно.

Мешает ему пока что лишь гигантская тень "Баварии" и самого Леванголски в Бундеслиге. Но это ненадолго.