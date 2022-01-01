У Нойера и еще троих игроков Баварии коронавирус

Официальный сайт мюнхенской "Баварии" обьявил, что в клубе вспышка коронавируса.

Положительные тесты получили голкипер и капитан немецкой команды Мануэль Нойер, защитник Омар Ричардс и хавбеки Кингсли Коман и Корентен Толиссо.

COVID также обнаружен у одного из тренеров - Дино Топпмеллера.

Все футболисты и тренер ушли на самоизоляцию. Подготовка ко второй части сезона перенесена со 2-го на 3-е января.