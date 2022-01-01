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У Нойера и еще троих игроков Баварии коронавирус

Германия
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И еще у члена тренерского штаба

У Нойера и еще троих игроков Баварии коронавирус

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Официальный сайт мюнхенской "Баварии" обьявил, что в клубе вспышка коронавируса.

Положительные тесты получили голкипер и капитан немецкой команды Мануэль Нойер, защитник Омар Ричардс и хавбеки Кингсли Коман и Корентен Толиссо.

COVID также обнаружен у одного из тренеров - Дино Топпмеллера.

Все футболисты и тренер ушли на самоизоляцию. Подготовка ко второй части сезона перенесена со 2-го на 3-е января.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Мануэль Нойер Кингсли Коман Корентен Толиссо Омар Ричардс
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Источник:
ФК "Бавария"

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