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У Нойера и еще троих игроков Баварии коронавирус
И еще у члена тренерского штаба
Getty Images / Global Images Ukraine
Официальный сайт мюнхенской "Баварии" обьявил, что в клубе вспышка коронавируса.
Положительные тесты получили голкипер и капитан немецкой команды Мануэль Нойер, защитник Омар Ричардс и хавбеки Кингсли Коман и Корентен Толиссо.
COVID также обнаружен у одного из тренеров - Дино Топпмеллера.
Все футболисты и тренер ушли на самоизоляцию. Подготовка ко второй части сезона перенесена со 2-го на 3-е января.
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Источник:ФК "Бавария"
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