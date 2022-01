"Он еще не определился". Итальянский журналист – о будущем клубе Эрлинга Холанда

Форвард сборной Норвегии и дортмундской "Боруссии" Эрлинг Холанд не сменит клуб в зимнее трансферное окно, он никуда не уедет в январе. По информации итальянского инсайдера Фабрицио Романо, норвежец еще не определился со своим будущим клубом.

Ранее сообщалось, что Мино Райола провел предварительные переговоры с боссами "Реала" и "Барселоны", однако эти данные не соответствуют действительности, как сообщает Романо у себя в Твиттере.

Erling Haaland is not leaving in January, despite some rumours. He has not decided his next club yet, and there are NO pre-agreements with Real or Barça. It's an open race. Decision won't be made in January. ????????



Rangnick 'clause', fake too. #MUFC



