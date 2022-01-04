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Бавария продала хавбека в клуб Серии А. Мюнхенцы потеряли на нем 3,5 млн евро
Француз не готов к конкуренции
22-летний Микаэль Кюизанс недавно считался очередным большим талантом французского футбола. Гладбасская "Боруссия" заметила его в молодежке "Нанси", после двух неплохих сезонов "Бавария" выкупила хавбека за 8 млн евро.
Однако раскрыться на уровне гранда Кюизанс не смог. Прошлый сезон он провел в аренде в составе "Марселя" (31 матч, 2 гола), в текущем вернулся в Мюнхен, но принял участие только в двух поединках (в Кубке даже отличился голом).
В конце концов, в "Баварии" решили, что Кюизанс не способен конкурировать с Толиссо, Горецкой, Киммихом, Забитцером, Мусиалой и Тилманом. Мюнхенский клуб согласился на предложение "Венеции" - Микаэль переехал в Италию за 4,5 миллиона евро (информация Transfermarkt).
Добавим, что "Венеция" занимает 16 место в турнирной таблице. В четверг, 6 января, команда Паоло Дзанетти сыграет с "Салернитаной".
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