Бавария – Боруссия Гладбах. Прогноз матча Бундеслиги на 07.01.2022

Бундеслига, 18-й тур

Мюнхен, Альянц Арена

Бавария – Боруссия Менхенгладбах 21:30

Трансляция – Megogo

Бавария

"Бавария" завершила первый круг Бундеслиги 5 победами кряду, завершив год с 9-очковым отрывом от ближайшего конкурента. Последние недели перед перерывом команда Нагельсманна страдала из-за серьёзных кадровых проблем, но результаты от этого не пострадали – в декабре Мюнхен выиграл Der Klassiker (2:3), разбил "Барселону" (3:0) и напоследок уничтожил "Штутгарт" (0:5) и "Вольфсбург" (4:0).

В новый год "Бавария" входит с ещё большими потерями. Киммих наконец выздоровел после COVID-19, зато вирус подхватили Нойер, Упамекано, Эрнандес, Коман, Сане, а также Толиссо и Нианзу. Сарр и Чупо-Мотинг отчалили на Кубок Африки, а Станишич ещё восстанавливается после травмы. В такой ситуации Нагельсманну снова придётся что-то выдумывать, благо за полгода он приучил коллектив к различным вариантам.

Боруссия Менхенгладбах

Для "Боруссии" же первый круг чемпионата прошёл ужасно. 14-е место в таблице и особенно удручающий финальный отрезок из 5 матчей без побед. Если бы не ничья с "Хоффенхаймом" (1:1) в последнем туре, Ади Хюттер вполне мог бы быть уволен с поста главного тренера.

Впрочем, руководство "жеребцов" решило довериться австрийцу после провального старта карьеры в Менхенгладбахе, несмотря на все трудности. Есть свои кадровые проблемы и у "Боруссии". Бенсебаини тоже уехал на Кубок Африки, так же как и ключевые Закария и Скалли с Хофманном.

Статистика и факты

"Бавария" забивала минимум 2 гола в 28 из 32 последних домашних игр на Бундеслиге

"Боруссия" не побеждала в 5 последних встречах лиги

"Бавария" выиграла 5 последних матчей в Бундеслиге

Левандовски забил 30 голов в 25 матчах сезона за "Баварию"

Личные встречи

В 2021-м году соперники провели 5 встреч, включая товарищескую игру перед началом этого сезона, и "Бавария" к удивлению выиграла лишь однажды, хоть и впечатляюще – 6:0. Не менее удивительным выдался и последний матч команд в октябре – "Бавария" вылетела из Кубка Германии после поражения 0:5 в Гладбахе.

Ориентировочные составы

Бавария: Ульрейх – Павар, Киммих, Зюле – Забитцер, Рока – Тилльман, Мусиала, Мюллер, Гнабри – Левандовски

Боруссия: Зоммер – Лайнер, Гинтер, Эльведи, Нетц – Крамер, Коне – Херрманн, Штиндль, Тюрам – Эмболо

Больше бесплатных прогнозов на футбол смотрите в телеграм-канале

Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч Бавария – Боруссия Гладбах от UA-Футбол

Победа "Баварии" 2:1. Учитывая кадровые кризис, "рекордмайстеру" будет не так легко справиться с "Боруссией". Хюттер уже однажды удивил Нагельсманна в этом сезоне, но вряд ли "Бавария" позволит этому повториться.