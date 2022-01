ФИФА назвала трех претендентов на игрока года The Best

ФИФА опубликовала шорт-лист претендентов на награду лучшему игроку прошлого года The Best. В тройку попали Роберт Левандовский, Лионель Месси и Мохамед Саллах.

