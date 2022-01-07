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ФИФА назвала трех претендентов на игрока года The Best
Без Жоржиньо, но с Салахом в тройке
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
ФИФА опубликовала шорт-лист претендентов на награду лучшему игроку прошлого года The Best. В тройку попали Роберт Левандовский, Лионель Месси и Мохамед Саллах.
???????? The final three in the running to be #TheBest FIFA Men's Player 2021!— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) January 7, 2022
???????? Who should be crowned #TheBest in the world?
???????? @lewy_official | @pzpn_pl
???????? Lionel Messi | @Argentina
???????? @MoSalah | @EFA pic.twitter.com/1kVGi5nRZ9
Церемония награждения пройдет 17 января в Цюрихе. В прошлом году победителем стал Роберт Левандовский.
Напомним, что также на церемонии станет известен обладатель премии Пушкаша за лучший гол в году, лучшая футболистка, а также лучшие тренеры в женском и мужском футболе.
На лучшего тренера The Best 2021 года был номинирован тренер женской сборной Украины Луис Кортес.
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