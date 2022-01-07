ФИФА назвала трех претендентов на игрока года The Best

ФИФА опубликовала шорт-лист претендентов на награду лучшему игроку прошлого года The Best. В тройку попали Роберт Левандовский, Лионель Месси и Мохамед Саллах.

Церемония награждения пройдет 17 января в Цюрихе. В прошлом году победителем стал Роберт Левандовский.

Напомним, что также на церемонии станет известен обладатель премии Пушкаша за лучший гол в году, лучшая футболистка, а также лучшие тренеры в женском и мужском футболе.

На лучшего тренера The Best 2021 года был номинирован тренер женской сборной Украины Луис Кортес.