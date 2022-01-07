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ФИФА назвала трех претендентов на игрока года The Best

Германия
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Без Жоржиньо, но с Салахом в тройке

ФИФА назвала трех претендентов на игрока года The Best

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

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ФИФА опубликовала шорт-лист претендентов на награду лучшему игроку прошлого года The Best. В тройку попали Роберт Левандовский, Лионель Месси и Мохамед Саллах.

Церемония награждения пройдет 17 января в Цюрихе. В прошлом году победителем стал Роберт Левандовский.

Напомним, что также на церемонии станет известен обладатель премии Пушкаша за лучший гол в году, лучшая футболистка, а также лучшие тренеры в женском и мужском футболе.

На лучшего тренера The Best 2021 года был номинирован тренер женской сборной Украины Луис Кортес.

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В статье: Роберт Левандовский Лионель Месси Мохамед Салах FIFA: The Best
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