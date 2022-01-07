Бундеслига. Бавария начала год с очередного поражения от Гладбаха

Бундеслига, 18-й тур

Мюнхен, Альянц Арена

Бавария – Боруссия Менхенгладбах 1:2

Голы: Левандовски 18 – Нойхаус 27, Лайнер 31

Бавария: Ульрайх – Забитцер, Зюле, Павар, Киммих – Мусиала, Рока (Ваннер, 75) –Тилльман (Копадо, 75), Мюллер, Гнабри – Левандовски

Боруссия М: Зоммер – Янчке (Бейер, 67), Эльведи, Гинтер – Нетц, Коне, Крамер (Бенеш, 79), Нойхаус (Плеа, 67), Лайнер (Херрманн, 79) – Эмболо, Штиндль (Тюрам, 90)

Предупреждение: Штиндль 78

"Бавария" не сумела взять реванш у гладбахской "Боруссии" после позорного поражения в Кубке со счётом 0:5. Менхенгладбах снова победил "рекордмайстра", хоть на этот раз игра была намного более равной, а посредственной игре "Баварии" было оправдание – ковид спутал карты Нагельсманну, заставив использовать неосновных игроков во всех без исключения линиях. Апогеем кадрового кризиса стал дебютный выход Пауля Ваннера, которому лишь в прошлом месяце исполнилось 16 лет.

Такое начало второго круга вряд ли входило в планы "Баварии", учитывая их результаты в первой половине сезона – это был лучший старт команды за 6 лет. В свою очередь "Боруссия" выдала худшую половину кампании за 5 сезонов. "Бавария" выиграла 5 последних игр Бундеслиги, в то время как Гладбах не знал вкуса побед за тот же отрезок. Но всё это отошло на второй план, когда соперники встретились лицом к лицу. В 6 последних встречах "Бавария" победила Гладбах лишь однажды. Ровно столько же побед было у Нагельсманна над Ади Хюттером за карьеру.

Сегодняшний снежный вечер на "Альянц Арене" начинался как очередная ода для Роберта Левандовски. На фоне блеклой игры всей команды Роберт тащил команду в одиночку, найдя две голевые возможности в первые полчаса практически из ничего. Зоммеру сначала удалось выручить, но во втором эпизоде Левандовски не оставил шансов соперникам – первым касанием прокинул мяч мимо Эльведи, а вторым выстрелил в верхний угол Зоммера – 1:0.

"Боруссия" к большому удивлению не стала по привычке бросать играть, и мгновенно перевернула ситуацию на поле. Сказалось отсутствие Ману Нойера. После паники в штрафной "Баварии" Ульрайх зачем-то дернулся с линии и не успел занять позицию после того, как мяч прискакал к Нойхаусу. Флориан пробил под ногой резервному вратарю. Через пару минут Гладбах заработал угловой и на ровном месте повёл в счёте. Лайнеру дали свободно пробить, а Ульрайх снова остался в сантиметрах от сейва, повторно срезав мяч в свои ворота. До перерыва Роберт мог сравнивать, предварительно вдоволь поиздевавшись над Гинтером во вратарской, но поляк с острого угла попал в штангу.

Во второй тайме картина существенно не изменилась, разве что "Боруссия" стала защищаться понадёжнее. "Бавария" владела инициативой, но медленно продвигалась к чужим воротам, и Левандовски приходилось выдумывать моменты из ничего. Роберт ещё раз проверил каркас ворот Зоммера, и на этом затих. "Боруссия" же не раз выскакивала в острые контратаки, пользуясь весьма анархичным расположением запутавшихся баварцев. 1:2. "Боруссия" забрала у чемпиона 4 очка за сезон. Подавай Хюттеру "Баварию" еженедельно – авось поднялись бы и в первую десятку. А пока что "жеребцы" 11-е.