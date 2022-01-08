Бундеслига, 18-й тур

Франкфурт-на-Майне, Дойче Банк Арена

Айнтрахт – Боруссия Дортмунд 19:30

Трансляция – Мегого

Айнтрахт

Зимний перерыв пришёлся для "Айнтрахта" совсем некстати – "орлы" выиграли 6 из 7 последних матчей Бундеслиги и взлетели в топ-6. И это после провального старта сезона и всего одной победы в 10 стартовых турах. Такой резкий рывок позволил франкфуртцам сократить отставание от зоны ЛЧ всего до одного очка. Этот же пункт отделил "Айнтрахт" от ЛЧ в прошлом сезоне, позволив "Вольфсбургу" Оливера Гласнера забрать место в топ-4. Теперь Гласнер трудится во Франкфурте и он снова ведёт свою команду в бой за наивысшие места.

В матче с Дортмундом "орлам" будет очень не хватать Йеспера Линдстрёма, лучшего молодого игрока Бундеслиги в декабре, забившего 3 гола в 3 последних матчах. Без него компанию Рафаэлю Борре в атаке должен составить Гонсало Пасиенсия. Экс-хавбек БД Себастьен Роде также ожидается в старте в матче против бывшей команды, так как Кристиан Якич лишь недавно вернулся в общую группу.

Боруссия Дортмунд

"Боруссия" же ждала зимней паузы с нетерпением, выиграв лишь один из четырёх последних матчей чемпионата. Команда Марко Розе выглядела крайне неубедительно, и их не спасло даже возвращение главной звезды Эрлинга Холланда после травмы. Впрочем, помимо норвежца в лазарете последние месяцы побывали почти все исполнители первой команды. А теперь ситуация потихоньку исправляется.

Джуд Беллингем возвращается после дисквалификации, вингбек Рафаэль Геррейру наконец прикроет левое крыло, а Матс Хуммельс должен добавить надёжности в центре защиты – поражение от "Герты" (3:2) в последнем туре стало следствием того, что Акселю Витселю пришлось играть в самом сердце обороны, и берлинцы за это жестко наказали. Впрочем, Аканджи и Загаду всё ещё травмированы, так что Хуммельсу придётся играть в паре с Понгранчичем.

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Статистика и факты

Отсутствующий Линдстрём забил 4 гола в 6 последних турах

С ноября "Айнтрахт" набрал 18 очков из 21 возможных

На счету Холланда 13 голов в 11 сыгранных матчах

На выезде Дортмунд набрал лишь 10 очков в 8 матчах Бундеслиги

"Айнтрахт" дома проиграл лишь одну из последних 27 игр чемпионата

Личные встречи

Встреча первого круга завершилась победой БД по счётом 5:2. Хотя во Франкфурте "Боруссия" не побеждала с сезона 2013/14. 4 последние встречи на "Дойче Банк Арена" завершились вничью, а до того "орлы" взяли 3 победы кряду.

Ориентировочные составы

"Айнтрахт": Трапп – Тута, Хинтереггер, Ндика – Чендлер, Роде, Соу, Костич – Камада – Борре, Пасиенсия

"Боруссия" Д: Кобель – Менье, Понгранчич, Хуммельс, Геррейру – Беллингем, Дауд – Брандт, Ройс, Азар – Холланд

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Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч Айнтрахт – Боруссия Д от UА-Футбол

"Боруссия" давненько не побеждала во Франкфурте, а учитывая текущие формы команд, далеко не факт, что дортмундцам удастся прервать эту серию. Оба коллектива предпочитают результативный футбол и с лёгкостью возвращаются в игру после пропущенных мячей, так что нас ждёт настоящая боевик. Прогноз: ничья 2:2. Ставка: ничья с коэффициентом в районе 4.20.