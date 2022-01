Мюнхенское похмелье: хавбек Баварии сыграл с Гладбахом в чужой футболке

Мы, конечно, понимаем, что праздники - особенный период, но игроки и администраторы "Баварии" явно увлеклись.

Вчерашнее поражение от "Гладбаха" особо не удивило - последнее время "Жеребцы" считаются главным специалистом по Мюнхену в Бундеслиге. Но как можно было выпустить на поле Джамала Мусиалу в футболке Корентена Толиссо?!

18-летний полузащитник вышел в старте - и моментально стал объектом шуток со стороны комментаторов со всего мира.

Nagelsmann on Musiala's shirt: "Maybe the kitman is a Coco Tolisso fan" [@altobelli13] pic.twitter.com/alQj3LVsQt