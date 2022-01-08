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Мюнхенское похмелье: хавбек Баварии сыграл с Гладбахом в чужой футболке

Германия
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Казус имени Мусиалы

Мюнхенское похмелье: хавбек Баварии сыграл с Гладбахом в чужой футболке

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Sebastian Widmann

Новина українською

Мы, конечно, понимаем, что праздники - особенный период, но игроки и администраторы "Баварии" явно увлеклись.

Вчерашнее поражение от "Гладбаха" особо не удивило - последнее время "Жеребцы" считаются главным специалистом по Мюнхену в Бундеслиге. Но как можно было выпустить на поле Джамала Мусиалу в футболке Корентена Толиссо?!

18-летний полузащитник вышел в старте - и моментально стал объектом шуток со стороны комментаторов со всего мира.

Так бедный Мусиала и отбегал все 90 минут, а вы еще спрашиваете, почему "Бавария" проиграла…

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В статье: Бавария (Мюнхен) курьезы Корентен Толиссо Джамал Мусиала
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