Бундеслига. Выход Нкунку уничтожил Майнц, Премель обокрал Байер

Бундеслига, 18-й тур

Леверкузен. Стадион: "Бай-Арена"

"Байер" - "Унион" 2:2

Голы: Патрик Шик 38, Джонатан Та 84 - Гриша Премель 45, Гриша Премель 50

"Байер": Лукаш Градецки, Джонатан Та, Митчел Баккер, Паулинью (Амин Адли 77), Роберт Андрих, Керем Демирбай (Карим Беллараби 77), Патрик Шик, Мусса Диаби, Флориан Виртц , Джереми Фримпонг (Лукас Аларио 83), Пьеро Инкапье

"Унион": Андреас Люте, Пауль Еккель, Марвин Фридрих, Рани Хедира, Макс Крузе, Кевин Беренс (Андреас Фогльзаммер 46), Гриша Премель (Кевин Мёвальд 71), Нико Гиссельманн, Генки Харагуси (Левин Озтуналы 46), Кристофер Триммель (Юлиан Рюэрсон 77), Робин Кнохе

Предупреждения: Джонатан Та 59 - Кристофер Триммель 31, Марвин Фридрих 85

"Байер" и "Унион" завершили первый круг по соседству, последние отставали всего на пункт. Леверкузен сегодня начал матч с решительным намерением закрепиться на пятой строчке. Команда Сеоане начала игру очень агрессивно и высоко, и должна была добывать результат уже в первые 40 минут. Но кроме очередного уже 17-го гола Шика в Бундеслиге "Байеру" ничего добиться не удалось.

А вялый "Унион" взял и из ничего создал два гола аккурат перед и после перерыва – Премель оформил дубль после двух стандартов. Что дело до качества игры, если так беспардонно обороняться при стандартах. В концовке "Байер" рискнул пойти вперёд и навала дала своё – Та отметился после подключения в чужую штрафную. Хотя риски имели и обратную сторону медали – "Унион" был дважды близок к третьему голу в последние минуты, но Градецки выручил. 2:2.

Лейпциг. "Ред Булл Арена"

"РБ Лейпциг" - "Майнц" 4:1

Голы: Андре Силва 21 (пен.), Доминик Собослаи 47, Кристофер Нкунку 58, Андре Силва 61 - Ли Чжэ Сон 57

"РБ Лейпциг": Петер Гулачи, Мохамед Симакан, Анхелиньо, Вилли Орбан, Андре Силва (Уго Новоа Рамос 69), Юссуф Поульсен (Кристофер Нкунку 46), Тайлер Адамс, Лукас Клостерманн (Йоша Восц 82), Доминик Собослаи, Йошко Гвардиол, Кевин Кампль

"Майнц": Робин Центнер, Аарон Мартин (Андерсон Лукоки 82), Жан-Поль Боэтиюс (Леандро Баррейро Мартинс 65), Антон Стах, Ли Чжэ Сон (Мервейлл Папела 82), Карим Онисиво (Пауль Небель 82), Штефан Белль, Даниэль Брозински, Йонатан Буркардт (Давид Немет 65), Сильван Видмер, Александер Хак

Предупреждения: Ли Чжэ Сон 16, Штефан Белль 59

Удаление: Александер Хак 19

В последний год с "Майнцем" никому играть не в радость, и это большая заслуга главного тренера Бо Свенссона. "РБ Лейпциг" явно готовился к трудному матчу, но задачу "быкам" облегчил Александер Хак. Центрбек "Майнца" грубо ошибся на 15-й минуте, подарив мяч Силве, после чего принялся "исправляться", и рукой отбил удар Андре по пустым воротам. Как итога – удаление и пенальти, который португальский форвард уверенно реализовал.

"Майнц" ещё пободался до перерыва, но на вторую половину на поле вышел Кристофер Нкунку и самолично уничтожил гостей. Сначала француз с Собослаи организовали друг другу по голу, а потом Нкунку ещё и записал на свой счёт ассист на Силву, оформившего дубль. "Лейпциг" Тедеско потихоньку поднимается наверх, но у нового тренера ещё полно работы.

Зинсхайм, Рейн-Неккар-Арена

Хоффенхайм – Аугсбург 3:1

Голы: Бебу 38, 44, Раум 90+3 – Грегорич 5

"Хоффенхайм" сенсационно завершил первую половину кампании в топ-4, и коллектив Себастьяна Хёнесса пока не думает сбавлять обороты. Если "сине-белые" нацелены продолжить бороться за наивысшие цели, то команды уровня "Аугсбурга" они обыгрывать обязаны.

Вот "Хоффенхайм" и справился с задачей, несмотря на провальный старт – Грегорич на 5-й минуте забил свой очередной гол с углового и вывел гостей вперёд. Бебу до перерыва ответил дублем. "Хоффенхайм" долго играл на удержание, и в компенсированное ко второму тайму время наконец выдохнул – Раум к ассисту на Бебу добавил ещё и гол, увеличив преимущество "Хоффенхайма" до двух голов. Теперь "Хоффе" в топ-3!

Фрайбург, Европа-Парк Штадион

Фрайбург – Арминия 2:2

Голы: Хаберер 6, Чон 46 – Окугава 60, Ласме 87

"Фрайбург" тоже неожиданно шёл в зоне Лиги Чемпионов после первых 17-ти туров, и тоже встречался с одним из аутсайдеров. После голов Хаберера и Чона на старте каждого из таймов всё шло к закономерной победе команды Кристиана Штрайха, но "Фрайбург" неожиданно посыпался в последние полчаса. На 60-й минуте Окугава отыграл один мяч сумасшедшим дальним ударом, а в концовке сработала замена "Арминии" – свежий Ласме с острого угла поразил ближний угол Упхоффа и сравнял счёт в матче. 2:2.

Гройтер Фюрт, Тролли Арена

Гройтер – Штутгарт 0:0

"Гройтер" вряд ли выживет, уж слишком слабо они провели первый круг. Но в последние туры новичку Бундеслиги во всяком случае удаётся навязать конкуренцию – всего одно поражение в четырёх последних турах служит тому подтверждением. "Гройтер" поправил дела в обороне и провёл свой третий "сухой" матч за этот отрезок.

В ворота "Униона" удалось даже забить, поэтому удалось взять сенсационную победу 1:0. С конкурентами за выживание "Аугсбургом" и "Штутгартом" были две тяжкие битвы, и обе завершились нулями на табло. "Швабы" сегодня были поострее, но на результате это не сказалось. Снова нетипичные для Бундеслиги 0:0.