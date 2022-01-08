Бундеслига, 18-й тур

Франкфурт-на-Майне, Дойче Банк Арена

Айнтрахт – Боруссия Дортмунд 2:3

Голы: Борре 15, 24 – Азар 71, Беллингем 87, Дауд 89

"Айнтрахт": Трапп – Тута, Хинтереггер, Ндика – Чендлер, Роде (Якич, 66), Хрустич (Пасиенсия, 90+1), Костич – Линдстрём (Ламмерс, 66), Камада (Хасебе, 79) – Борре

"Боруссия" Д: Кобель – Менье, Джан, Хуммельс, Геррейру – Брандт (Азар, 65), Беллингем, Дауд – Мален, Холланд, Ройс (Витсель, 90+1)

Предупреждения: Хинтереггер 87, Чендлер 88, Борре 90+4 – Холланд 87, Азар 90+5

"Айнтрахт" и дортмундская "Боруссия" выдали абсолютно сумасшедший матч во Франкфурте, преисполненный драмы. "Орлы" не проигрывали BVB на своём поле много лет, а после того, как Дортмунд урвал путёвку "орлов" в Лигу Чемпионов на финише прошлого сезона, противостояние команд стало ещё более принципиальным. Таким оно было и сегодня.

За последние месяцы "орлы" взлетели в турнирной таблице, выиграв 6 из 7 последних матчей Бундеслиги. И это на фоне последних неудач Дортмунда. "Айнтрахт" так вошёл в игру на "Дойче Парк Арена", что казалось, "жёлто-чёрные" падут очередной жертвой "орлов", вслед за "Баварией", "Байером", "Майнцем" и тёзками из Гладбаха. "Боруссия" дважды грубо ошиблась в первые полчаса и позволила "Айнтрахту" повести в два мяча.

Оба раза одиноким в штрафной Кобеля оказывался Борре. Сначала за колумбийцем не углядели на стандарте, и тот точно выстрелил в нижний угол ворот. А вскоре Ройс пришёл помогать в собственной штрафной и подарил Борре простейший момент. На 29-й минуте Ндика мог доводить счёт до разгромного, но его удар после углового принял на себя каркас ворот. 2:0.

После перерыва Линдстрём тоже мог хоронить гостей, но не справился с Кобелем при выходе один на один. Тем временем Дортмунд потихоньку восставал из пепла. "Айнтрахт" от греха подальше стал чаще пользоваться выносами, и по иронии судьбы эта тяга к осторожности сыграла против них. Трапп вынес мяч далеко вперёд, Хуммельс и Холланд в пару касаний довели мяч обратно к владениям экс-кипера "бундестим", и Азар пробил его в ближнем бою. 2:1.

Борре не почуял беды и загубил верный шанс на хет-трик. Это был последний шанс хозяев забирать победу, потому что дальше Дортмунд было уже не остановить. Беллингем сравнял счёт на 87-й минуте, влетел в штрафную вторым темпом. "Айнтрахт" откровенно поплыл и тут же упустил всё. Дауду дали пробить с метров 20 и немец вывел BVB вперёд за минуту до конца основного времени. "Орлы" в оставшееся время так в себя и не пришли – 2:3.

Великолепная серия команды Оливера Гласнера оборвалась. "Айнтрахт" вновь провалился в самый ответственный момент, и вновь стал жертвой "Боруссии". Посмотрим, как "орлы" отреагируют на это падение. Выдержит ли коллектив ещё один болезненный удар от BVB. Потому как играли они всё равно блестяще. А Дортмунд тем временем немного сократил отставание от "Баварии". Учитывая текущие кадровые проблемы чемпиона, надо надавить на газ что есть силы.