Левандовский третий раз в карьере стал лучшим спортсменом Польши

Нападающий мюнхенской "Баварии" Роберт Левандовский стал лучшим спортсменом 2021 года.

Главной конкуренткой форварда была легкоатлетка Анита Влодарчик, которая в прошлом году стала олимпийской чемпионкой в ​​Токио по метанию молота.

Это уже 87 розыгрыш такой награды от польского журнала Przegląd Sportowy, и в третий раз в ней побеждает Левандовский. Ранее он становился лидером голосования в 2015 и 2020 годах.

Среди 20 номинантов болельщики выбирали лучшего своими голосами. В первой десятке Роберт стал единственным футболистом.

Отметим, что в 2021-м Левандовский победил в чемпионате Германии вместе с “Баварией”, стал лучшим бомбардиром Бундеслиги и побил два рекорда Герда Мюллера по результативности за один сезон и за один календарный год. Также поляк был номинирован на Золотой мяч, однако уступил Лионелю Месси.