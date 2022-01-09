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Левандовский третий раз в карьере стал лучшим спортсменом Польши

Германия
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Второй раз подряд

Левандовский третий раз в карьере стал лучшим спортсменом Польши

Фейсбук Баварії/Автор невідомий

Новина українською

Нападающий мюнхенской "Баварии" Роберт Левандовский стал лучшим спортсменом 2021 года.

Главной конкуренткой форварда была легкоатлетка Анита Влодарчик, которая в прошлом году стала олимпийской чемпионкой в ​​Токио по метанию молота.

Это уже 87 розыгрыш такой награды от польского журнала Przegląd Sportowy, и в третий раз в ней побеждает Левандовский. Ранее он становился лидером голосования в 2015 и 2020 годах.

Среди 20 номинантов болельщики выбирали лучшего своими голосами. В первой десятке Роберт стал единственным футболистом.

Отметим, что в 2021-м Левандовский победил в чемпионате Германии вместе с “Баварией”, стал лучшим бомбардиром Бундеслиги и побил два рекорда Герда Мюллера по результативности за один сезон и за один календарный год. Также поляк был номинирован на Золотой мяч, однако уступил Лионелю Месси.

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В статье: Роберт Левандовский Бавария (Мюнхен) Анита Влодарчик
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Источник:
Przegląd Sportowy

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