Бундеслига, 18-й тур

Бохум, Воновия Рурштадион

Бохум – Вольфсбург 1:0

Гол: Пантович 65

Бохум: Риман – Соарес, Ляйч, Белла-Кочап, Гамбоа – Реджбечай (Теше, 87), Лосилла, Пантович (Лёвен, 82) – Холтманн, Полтер, Асано (Антви-Аджей, 78)

Вольфсбург: Кастельс – Брукс, Борно, Лакруа – Руссийон (Бялек, 78), Герхардт, Арнольд, Баку - Вальдшмидт (Ф. Нмеча, 61), Филипп (Штеффен, 61) – Вегхорст

Предупреждения: Соарес 80 – Вальдшмидт 33, Штеффен 87

Из всех команд Бундеслиги в зимней паузе больше всех нуждался "Вольфсбург". Прошлогодний бронзовый призёр до нового года проиграл 7 матчей кряду во всех турнирах, с треском выбыл из Лиги Чемпионов и не показывал никаких улучшений даже с новым тренером Флорианом Кофельдтом.

Впрочем, перерыв "волкам" ничем не помог. Даже против новичка Бундеслиги "Вольфсбург" сегодня смотрелся просто катастрофически, безыдейно действовал в атаке и просто бездарно в обороне. Ситуация настолько удручающая, что кажется без второго тренерского увольнения за сезон обойтись не удастся.

"Бохум" заслуживает всех комплиментов, полученных за первый круг. Но при всём уважении, с их составом конкурировать за что-то кроме сохранении прописки весьма затруднительно. Но у новичка есть слаженная игра, о которой стая "волков" уже напрочь забыла, так что результат матча шоком не стал.

Впереди "Вольфсбург" сегодня не смог предложить ничего, кроме быстрых вертикальных атак. Но их качество было настолько убогим, что кроме дальних выстрелов Баку предложить было нечего. А одна из таких атак закончилась… голов в собственные ворота. "Волки" пытались выбраться в контратаку через Вегорста, но голландец неточно скинул на партнёра. "Бохум" полетел в ответную атаку, подача в штрафную, и 5 защитников "волков" плюс вратарь не совладали с Милошем Пантовичем.

В ответ "Вольфсбург" так и не смог даже изобразить попытку отыграться, и заслуженно проиграл. "Волкам" срочно нужно что-то менять. "Бохум" тем временем опередил сегодняшних соперников в таблице и поднялся на 11-е место с 23 очками.