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Беллингем наговорил лишнего? Немецкий арбитр приостановил карьеру, чтобы ментально восстановиться

Германия
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Психологическое здоровье – это важная штука

Беллингем наговорил лишнего? Немецкий арбитр приостановил карьеру, чтобы ментально восстановиться

Getty Images / Global Images Ukraine

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Известный немецкий футбольный судья Феликс Цвайер приостановил профессиональную карьеру арбитра. Рефери не будет работать на ближайших поединках Бундеслиги. Как сообщают немецкие журналисты, Цвайер желает ментально восстановиться от обвинений, прозвучавших в его адрес со стороны хавбека дортмундской "Боруссии" Джуда Беллингема после матча 14-го тура чемпионата Германии против мюнхенской "Баварии" (2:3).

В тот день англичанин сказал: "Вы даете судить главный матч в Германии арбитру, у которого была договорная игра в карьере!" Джуд был оштрафован на 40 тысяч евро.

Беллингем имел в виду судейский скандал, который произошел в 2004-м, так называемое дело Роберта Хойцера. Восемнадцать лет назад Феликс был ассистентом этого арбитра. Роберт Хойцер был приговорен к 2 годам и 5 месяцам лишения свободы за предвзятое судейство с целью получения денег. В махинацию, обеспечившей группе преступников крупные выигрыши в тотализаторе, были вовлечены и судьи, и игроки.

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В статье: Боруссия (Дортмунд) Феликс Цвайер Джуд Беллингем
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Источник:
tagesschau.de

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