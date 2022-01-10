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Беллингем наговорил лишнего? Немецкий арбитр приостановил карьеру, чтобы ментально восстановиться
Психологическое здоровье – это важная штука
Getty Images / Global Images Ukraine
Известный немецкий футбольный судья Феликс Цвайер приостановил профессиональную карьеру арбитра. Рефери не будет работать на ближайших поединках Бундеслиги. Как сообщают немецкие журналисты, Цвайер желает ментально восстановиться от обвинений, прозвучавших в его адрес со стороны хавбека дортмундской "Боруссии" Джуда Беллингема после матча 14-го тура чемпионата Германии против мюнхенской "Баварии" (2:3).
В тот день англичанин сказал: "Вы даете судить главный матч в Германии арбитру, у которого была договорная игра в карьере!" Джуд был оштрафован на 40 тысяч евро.
Беллингем имел в виду судейский скандал, который произошел в 2004-м, так называемое дело Роберта Хойцера. Восемнадцать лет назад Феликс был ассистентом этого арбитра. Роберт Хойцер был приговорен к 2 годам и 5 месяцам лишения свободы за предвзятое судейство с целью получения денег. В махинацию, обеспечившей группе преступников крупные выигрыши в тотализаторе, были вовлечены и судьи, и игроки.
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