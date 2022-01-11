Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Стало известно сколько по новому контракту в Баварии будет получать Гнабри
Столько же в клубе будет зарабатывать после продления контракта Коман
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
"Бавария" намерена предложить Сержу Гнабри новое долгосрочное соглашение с окладом в 15 миллионов евро в год, сообщает журналист Sky Sport Флориан Плеттенберг.
Update #Gnabry: After Kimmich, Goretzka and Coman (this week for around €15m/year + add ons to our information) Gnabry should be the next player who will sign a long-term contract. Responsibles have no doubt about that. He is in the same salary range as Coman. @SkySportNews— Florian Plettenberg (@Plettigoal) January 11, 2022
В соглашении также будут прописана бонусная часть, которая будет начисляться поверх 15 миллионов.
Отмечается, что зарплата Гнабри будет на одном уровне с доходами Кингсли Комана, контракт с которым также будет продлен.
Ранее сообщалось, что Коман будет получать более 17 миллионов евро в год до вычета налогов и станет 3-м по зарплате в клубе после Нойера и Левандовского.
Популярное сейчас
- Журналист: Шахтер закрыл сделку по Нересу за 18 млн евро
- Десна подала ноту протеста на переход Калитвинцева в Александрию
- Черноморец через свой паблик в Instagram креативно представил шведского новичка
- Айнтрахт – Боруссия 2:3. Сумасшедший камбек Дортмунда
- Одноклубник Зинченко оказался в центре скандала с девушкой и тремя звездными любовницами. ФОТО
- Красотка дня. Невероятная жена футболиста сборной Украины хвастается формами на Мальдивах. ФОТО