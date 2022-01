Стало известно сколько по новому контракту в Баварии будет получать Гнабри

"Бавария" намерена предложить Сержу Гнабри новое долгосрочное соглашение с окладом в 15 миллионов евро в год, сообщает журналист Sky Sport Флориан Плеттенберг.

Update #Gnabry: After Kimmich, Goretzka and Coman (this week for around €15m/year + add ons to our information) Gnabry should be the next player who will sign a long-term contract. Responsibles have no doubt about that. He is in the same salary range as Coman. @SkySportNews