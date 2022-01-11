Стало известно сколько по новому контракту в Баварии будет получать Гнабри

"Бавария" намерена предложить Сержу Гнабри новое долгосрочное соглашение с окладом в 15 миллионов евро в год, сообщает журналист Sky Sport Флориан Плеттенберг.

Update #Gnabry: After Kimmich, Goretzka and Coman (this week for around €15m/year + add ons to our information) Gnabry should be the next player who will sign a long-term contract. Responsibles have no doubt about that. He is in the same salary range as Coman. @SkySportNews — Florian Plettenberg (@Plettigoal) January 11, 2022

В соглашении также будут прописана бонусная часть, которая будет начисляться поверх 15 миллионов.

Отмечается, что зарплата Гнабри будет на одном уровне с доходами Кингсли Комана, контракт с которым также будет продлен.

Ранее сообщалось, что Коман будет получать более 17 миллионов евро в год до вычета налогов и станет 3-м по зарплате в клубе после Нойера и Левандовского.