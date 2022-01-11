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Стало известно сколько по новому контракту в Баварии будет получать Гнабри

Германия
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Столько же в клубе будет зарабатывать после продления контракта Коман

Стало известно сколько по новому контракту в Баварии будет получать Гнабри

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

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"Бавария" намерена предложить Сержу Гнабри новое долгосрочное соглашение с окладом в 15 миллионов евро в год, сообщает журналист Sky Sport Флориан Плеттенберг.

В соглашении также будут прописана бонусная часть, которая будет начисляться поверх 15 миллионов.

Отмечается, что зарплата Гнабри будет на одном уровне с доходами Кингсли Комана, контракт с которым также будет продлен.

Ранее сообщалось, что Коман будет получать более 17 миллионов евро в год до вычета налогов и станет 3-м по зарплате в клубе после Нойера и Левандовского.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Кингсли Коман Серж Гнабри
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