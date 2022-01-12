Бавария продлила контракт с Команом

"Бавария" объявила о продлении контракта с вингером Кингсли Команом. Новое соглашение рассчитано до июня 2027 года, сообщает пресс-служба команды.

Предыдущий контракт истекал в 2023 году.

Напомним, Коман перешёл в "Баварию" из "Ювентуса" в 2017 году за € 17 млн. В нынешнем сезоне Кингсли принял участие в 10 матчах чемпионата Германии и забил 4 гола.