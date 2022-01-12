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Бавария продлила контракт с Команом
Игрок проведет в немецком клубе еще 5 лет
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
"Бавария" объявила о продлении контракта с вингером Кингсли Команом. Новое соглашение рассчитано до июня 2027 года, сообщает пресс-служба команды.
Предыдущий контракт истекал в 2023 году.
#King2027 ????⚪️ pic.twitter.com/X7EwPGKmNJ— FC Bayern München (@FCBayern) January 12, 2022
Напомним, Коман перешёл в "Баварию" из "Ювентуса" в 2017 году за € 17 млн. В нынешнем сезоне Кингсли принял участие в 10 матчах чемпионата Германии и забил 4 гола.
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