Патрик Шик – игрок месяца в Бундеслиге

Нападающий "Байера" Патрик Шик стал игроком месяца в Бундеслиге в декабре, сообщает клубный твиттер. Чех вколотил 8 мячей за 4 матча.

Всего "Байер" в декабре забил 12.

Патрик забил 4 "Гройтер Фюрту", 2 "Айнтрахту" и 2 "Хоффенхайму". В матче против "Фрайбурга" чех не отметился результативными действиями.

В этом сезоне Патрик выходил на поле за "Байер" 19 раз, забил 17 голов и отдал 7 голевых передач. Transfermarkt оценивает 25-летнего нападающего в 40 миллионов евро.