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Патрик Шик – игрок месяца в Бундеслиге

Германия
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Забил почти 70% голов "Байера" в декабре

Патрик Шик – игрок месяца в Бундеслиге

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

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Нападающий "Байера" Патрик Шик стал игроком месяца в Бундеслиге в декабре, сообщает клубный твиттер. Чех вколотил 8 мячей за 4 матча.

Всего "Байер" в декабре забил 12.

Патрик забил 4 "Гройтер Фюрту", 2 "Айнтрахту" и 2 "Хоффенхайму". В матче против "Фрайбурга" чех не отметился результативными действиями.

В этом сезоне Патрик выходил на поле за "Байер" 19 раз, забил 17 голов и отдал 7 голевых передач. Transfermarkt оценивает 25-летнего нападающего в 40 миллионов евро.

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В статье: Бундеслига Байер (Леверкузен) Патрик Шик
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