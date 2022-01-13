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Патрик Шик – игрок месяца в Бундеслиге
Забил почти 70% голов "Байера" в декабре
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Нападающий "Байера" Патрик Шик стал игроком месяца в Бундеслиге в декабре, сообщает клубный твиттер. Чех вколотил 8 мячей за 4 матча.
Dürfen wir vorstellen: Der @Bundesliga_DE-Spieler des Monats Dezember! ????— Bayer 04 Leverkusen (@bayer04fussball) January 13, 2022
Verdient. Herzlichen Glückwunsch, Patrik #Schick! ????#BundesligaPOTM | #Bayer04 | #Werkself pic.twitter.com/JfsoQuga9S
Всего "Байер" в декабре забил 12.
Патрик забил 4 "Гройтер Фюрту", 2 "Айнтрахту" и 2 "Хоффенхайму". В матче против "Фрайбурга" чех не отметился результативными действиями.
В этом сезоне Патрик выходил на поле за "Байер" 19 раз, забил 17 голов и отдал 7 голевых передач. Transfermarkt оценивает 25-летнего нападающего в 40 миллионов евро.
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