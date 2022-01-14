Боруссия Дортмунд – Фрайбург. Прогноз на матч Бундеслиги на 14.01.22

Бундеслига, 19-й тур

Дортмунд, Сигнал Идуна Парк

Боруссия Д – Фрайбург 21:30

Трансляция – Megogo

Боруссия Д

"Боруссия" феноменальным образом вернулся после зимней паузы, закамбечив с 0:2 в матче против лучшей команды Бундеслиги прямо сейчас – "Айнтрахта". К 70-й минуте игра во Франкфурте развивалась наихудшим образом для команды Марко Розе, после чего БД отыграл один мяч усилиями Азара, а в концовке Беллингем и Дауд вырвали победу для гостей. Таким вот неожиданным образом удалось сократить отставание от "Баварии" до 6 пунктов.

"Боруссия" вряд ли готова к реальной борьбе за титул, но сдаваться раньше времени точно не намерена. Тем более, кадровая катастрофа позади – остались проблемы только в центре обороны, где Загаду и Аканджи всё ещё не вернулись. Поэтому пару Хуммельсу скорее всего составит Эмре Джан.

Фрайбург

"Фрайбург" здорово стартовал в Бундеслиге, ни разу не проиграв в 10 стартовых турах. Но затем у подопечных Кристиана Штрайха ожидаемо случился спад – 4 поражения в 8 последних матчах, ещё дважды сыграв вничью. На фоне всего этого порадовали уникальный разгром Гладбаха 0:6 и победа над "Байером" (2:1).

Главная сила нынешнего "Фрайбурга" – оборона. Наравне с "Баварией" у них самая надёжная оборона лиги – по 18 пропущенных. Продвинутая статистика показывает, что им немного везёт – xG обещали 24.21 пропущенных. Не обошлось тут и без заслуги голкипера Флеккена, который рискует пропустить матч.

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Статистика и факты

"Боруссия" забила по 2 гола в 13 последних домашних играх Бундеслиги

"Боруссия" выиграла 12 из 13 последних домашних игр

"Боруссия" выиграла 10 из 11 последних домашних игр против "Фрайбурга"

"Боруссия" не пропускала в 3 последних матчах против "Фрайбурга"

Ориентировочные составы

"Боруссия": Кобель – Шульц, Загаду, Хуммельс, Менье – Дауд, Беллингем – Брандт, Ройс, Азар – Холланд

"Фрайбург": Упхофф – Гюнтер, Гульде, Линхарт, Кюблер – Хофлер, Эггештейн – Шаде, Холер, Грифо – Демирович

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Прогноз на матч Боруссия Д – Фрайбург от UA-Футбол

У команды Кристиана Штрайха всегда возникают трудности с "Боруссией", особенно в Дортмунде. Обязательно ждём голов с обеих сторон, больно уж БД неубедительны сзади. Прогноз: Победа "Боруссии" 3:1.