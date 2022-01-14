Германия
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Матч тура в Бундеслиге и женская эстафета в биатлоне. Что и где смотреть 14 января?
Рассказываем о главных событиях дня в мире спорта
Фото - facebook.com/Chiemgau-Arena
ФУТБОЛ
Бундеслига
21:30 Боруссия Д - Фрайбург.
ХОККЕЙ
УХЛ
18:30 Кременчуг - БСФК.
Суперлига
18:30 Донбасс - Краматорск.
БАСКЕТБОЛ
Суперлига
18:00 Запорожье - Кривбасс.
18:30 Прометей - Николаев.
19:00 Днепр - Будивельнык.
19:30 Харьковские Соколы - Черкасские Мавпы.
ВОЛЕЙБОЛ
Мужчины. Суперлига
16:30 Эпицентр-Подоляне - МХП-Винница.
19:00 Барком-Кажаны - Житычи.
БИАТЛОН
15:30 Женщины. Эстафета.
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