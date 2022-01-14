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Матч тура в Бундеслиге и женская эстафета в биатлоне. Что и где смотреть 14 января?

Германия
(1 голосов)

Рассказываем о главных событиях дня в мире спорта

Матч тура в Бундеслиге и женская эстафета в биатлоне. Что и где смотреть 14 января?

Фото - facebook.com/Chiemgau-Arena

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ФУТБОЛ
Бундеслига
21:30 Боруссия Д - Фрайбург. Матч тура в Бундеслиге и женская эстафета в биатлоне. Что и где смотреть 14 января? - изображение 1

ХОККЕЙ
УХЛ
18:30 Кременчуг - БСФК. Матч тура в Бундеслиге и женская эстафета в биатлоне. Что и где смотреть 14 января? - изображение 2

Суперлига
18:30 Донбасс - Краматорск. Матч тура в Бундеслиге и женская эстафета в биатлоне. Что и где смотреть 14 января? - изображение 3

БАСКЕТБОЛ
Суперлига
18:00 Запорожье - Кривбасс. Матч тура в Бундеслиге и женская эстафета в биатлоне. Что и где смотреть 14 января? - изображение 4
18:30 Прометей - Николаев. Матч тура в Бундеслиге и женская эстафета в биатлоне. Что и где смотреть 14 января? - изображение 4
19:00 Днепр - Будивельнык. Матч тура в Бундеслиге и женская эстафета в биатлоне. Что и где смотреть 14 января? - изображение 4
19:30 Харьковские Соколы - Черкасские Мавпы. Матч тура в Бундеслиге и женская эстафета в биатлоне. Что и где смотреть 14 января? - изображение 4

ВОЛЕЙБОЛ
Мужчины. Суперлига
16:30 Эпицентр-Подоляне - МХП-Винница. Матч тура в Бундеслиге и женская эстафета в биатлоне. Что и где смотреть 14 января? - изображение 4
19:00 Барком-Кажаны - Житычи. Матч тура в Бундеслиге и женская эстафета в биатлоне. Что и где смотреть 14 января? - изображение 4

БИАТЛОН
15:30 Женщины. Эстафета. Матч тура в Бундеслиге и женская эстафета в биатлоне. Что и где смотреть 14 января? - изображение 10

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